Σχεδόν ταυτόχρονα συνέβησαν τα δύο θανατηφόρα ατυχήματα στο Ηράκλειο.

Τραγική κατάληξη είχαν τα δύο ατυχήματα με τρακτέρ που συνέβησαν σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης το μεσημέρι της Τρίτης, 21 Απριλίου.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, το πρώτο περιστατικό αφορά έναν άνδρα από τα Καπαριανά του δήμου Φαιστού, όταν ένας 57χρονος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες σε αμπέλι και ένας στύλος έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ενώ βρισκόταν αναίσθητος, το τρακτέρ συνέχισε την πορεία του μέχρι που ανετράπη, τραυματίζοντας τον άτυχο άνδρα σοβαρά. Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την ίδια στιγμή, το δεύτερο ατύχημα συνέβη στον οικισμό Σοκαρά Μεσαράς. Ένας 87χρονος αγρότης είχε μεταβεί στη φάρμα του προκειμένου να ταισει τα ζώα του, όταν ξαφνικά το τρακτέρ έσβησε και άρχισε να κατρακυλάει στην κατηφόρα, με συνέπεια να καταλήξει σε ένα ρυάκι. Από τη σύγκρουση ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο του Ηρακλείο, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν διεξοδικά τα ακριβή αίτια των δύο τραγωδιών.