Ποινή κάθειρξης εννέα ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας σε έναν αγρότη, ο οποίος καταδικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Η απόφαση έχει αναστέλλουσα δύναμη, με τον κατηγορούμενο να είναι ελεύθερος μέχρι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
Όπως μεταδίδει το larissanet.gr, η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε σε χωριό του δήμου Βόλου τον Μάιο του 2024, όταν ο κατηγορούμενος αποπειράθηκε να «πατήσει» με το τρακτέρ του δύο αδέρφια που βρέθηκαν στο χωράφι του. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών είχε τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα καθώς βρέθηκε κάτω από το τρακτέρ και καρφώθηκε από καλλιεργητικό μηχάνημα.
Στην απολογία του ο κατηγορούμενος κατά την προηγούμενη συνεδρίαση είχε αρνηθεί την κατηγορία αναφέροντας πως ο ίδιος είχε κλειστεί μέσα στο τρακτέρ του, βρισκόμενος σε κατάσταση άμυνας, καθώς όπως ισχυρίστηκε τα δύο αδέρφια μαζί με άλλα άτομα είχαν πάει στο χωράφι για να τον χτυπήσουν.