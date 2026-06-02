Η ανάρτηση μετά τη δήλωσή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πραγματογνωμοσύνη Τυχεροπούλου.

Για καθημερινό θέατρο του παραλόγου, με πρωταγωνιστές τα «διάφορα κυβερνητικά παπαγαλάκια» κάνει λόγο ο Χρήστος Κακλαμάνης σε ανάρτηση, στην οποία αναφέρεται σε δηλώσεις του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πραγματογνωμοσύνη Τυχεροπούλου.

Ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ περιγράφει πως κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής του τέθηκε το υποθετικό ερώτημα «αν η έκθεση Τυχεροπούλου λέει ότι δεν υπάρχει ζημία και την ξέραμε τι θα κάναμε του απάντησα ότι το επειδή ακριβώς το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί πιστά τα στοιχεία και δεν ποινικοποιεί την πολιτική ζωή χωρίς στοιχεία και ότι ΑΝ είχαμε τέτοια στοιχεία ότι δεν υπάρχει ζημιά δεν θα υπήρχε λόγος προανακριτικής γιατί η απιστία προϋποθέτει βλάβη, αλλά ότι δεν γνωρίζουμε το έγγραφο».

Στη συνέχεια, γράφει ο Χρήστος Κακλαμάνης, εκτυλίχθηκε ένα «σουρεαλιστικό και εξευτελιστικό για τους παπαγάλους σόου όπου έχουν εξαφανίσει όλα τα αν και τις προϋποθέσεις που έβαλα και με εμφανίζουν να λέω ότι τάχα είναι αθώοι, ότι… κάνουμε αυτοκριτική (!) επειδή δεν γνωρίζουμε ένα έγγραφο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και που ίσως λέει κάτι κλπ κλπ. Μιλάμε για τρέλα…».

Το ότι είναι «θλιβερό» το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου στη χώρα «το ξέραμε. Το πόσο χαμηλή είναι η εκτίμηση των κυβερνώντων μας για τη νοημοσύνη των ψηφοφόρων τους, ειλικρινά καθημερινά με εκπλήσσει…», επισημαίνει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χρήστου Κακλαμάνη

Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα ζούμε ένα καθημερινό θέατρο του παραλόγου με πρωταγωνιστές τα διάφορα κυβερνητικά παπαγαλάκια. Κι ενώ έχω πάρει τη συνειδητή απόφαση να μην ασχολούμαι μαζί τους, μερικές φορές δεν με αφήνουν να αγιάσω…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Παρασκευή το βράδυ εμφανίστηκα στην εξαιρετική εκπομπή που παρουσιάζει ο Γιώργος Πιέρρος στο Action 24. Εκεί ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τάκης, κάνοντας σωστά τη δουλειά του, με ρώτησε για την περίφημη πραγματογνωμοσύνη Τυχεροπούλου και το κατά πόσο αναφέρει ότι δεν υπάρχει ζημιά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην τελευταία δικογραφία. Του απάντησα ξεκάθαρα ότι ΔΕΝ γνωρίζω τι λέει η πραγματογνωμοσύνη και ότι έχω σοβαρές επιφυλάξεις για δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες όταν προέρχονται από μη νομικούς συχνά είναι αναξιόπιστες. Προσέθεσα ότι όταν τη δω θα μπορώ να απαντήσω και ότι το ίδιο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν περιορίστηκε στα στοιχεία της Οικονομικής Αστυνομίας αλλά θέλησε να τα διασταυρώσει δείχνει ότι σε αντίθεση με όσα λένε τα παπαγαλάκια κάνει σωστά τη δουλειά της και είναι αμερόληπτη.

Όταν ο κ. Τάκης επέμεινε θέτοντας μου το υποθετικό ερώτημα ΑΝ η έκθεση Τυχεροπούλου λέει ότι δεν υπάρχει ζημία και την ξέραμε τι ΘΑ κάναμε του απάντησα ότι το επειδή ακριβώς το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί πιστά τα στοιχεία και δεν ποινικοποιεί την πολιτική ζωή χωρίς στοιχεία και ότι ΑΝ είχαμε τέτοια στοιχεία ότι δεν υπάρχει ζημιά δεν θα υπήρχε λόγος προανακριτικής γιατί η απιστία προϋποθέτει βλάβη, αλλά ότι ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ το έγγραφο.

Στη συνέχεια εκτυλίχθηκε ένα σουρεαλιστικό και εξευτελιστικό για τους παπαγάλους σόου όπου έχουν εξαφανίσει όλα τα αν και τις προϋποθέσεις που έβαλα και με εμφανίζουν να λέω ότι τάχα είναι αθώοι, ότι… κάνουμε αυτοκριτική (!) επειδή δεν γνωρίζουμε ένα έγγραφο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και που ΙΣΩΣ λέει κάτι κλπ κλπ. Μιλάμε για τρέλα…

Το ότι είναι θλιβερό το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου στη χώρα το ξέραμε. Το πόσο χαμηλή είναι η εκτίμηση των κυβερνώντων μας για τη νοημοσύνη των ψηφοφόρων τους, ειλικρινά καθημερινά με εκπλήσσει…

Υ.Γ. Ήδη βλέπω δειλά δειλά κάποιοι να βάζουν τις λέξεις ΟΠΕΚΕΠΕ και Νοβάρτις μαζί. Αυτά να πάτε να πείτε παιδιά στους αγρότες της Κρήτης, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας και θα γελάσουμε. Το κράνος σας να μην ξεχάσετε μόνο…

{https://www.facebook.com/christos.kaklamanis.3/posts/pfbid09vzoHmv9sR3YAJfkNegJZJn79GhSzyUfWKLLMXqY8Na3CuwEPcvb89L29x3qeZYkl}