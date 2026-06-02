Απέναντι στην κυβέρνηση υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με επεξεργασμένες θέσεις και κυβερνητικό πρόγραμμα, τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος μπορεί να εγγυηθεί μεγάλες αλλαγές με ασφάλεια και σταθερότητα. Αυτό κρίνεται από την αξιοπιστία, το σχέδιο και τη συνέπεια κάθε δύναμης τόνισε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤNews, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν για την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «επαναλαμβάνει στην ουσία ότι η εταιρεία του πουλάει λογισμικά σε κράτη, αλλά η ίδια δεν τα λειτουργεί. Διευκρινίζει ότι απλώς τα πωλούν και άλλοι είναι εκείνοι που τα ενεργοποιούν και τα λειτουργούν, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την κυβέρνηση. Ωστόσο, λέει και κάτι άλλο: αφήνει να εννοηθεί ότι στο εφετείο θα προσκομίσει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δεν παρουσίασε σε πρώτο βαθμό. Προφανώς δεν τα προσκόμισε τότε, διότι δεν επιθυμούσε να προχωρήσει η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς πίστευε ότι θα αθωωθεί».

Πρόσθεσε ακόμα πως «φαίνεται ότι ο κ. Ντίλιαν επιλέγει να διαπραγματευτεί δημοσίως, εκπέμποντας μηνύματα προς την κυβέρνηση μέσω της πιθανής αποκάλυψης συμβάσεων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων. Εμείς είχαμε τονίσει εξ αρχής ότι επιβάλλεται η σύσταση εξεταστικής επιτροπής, και ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε αυτές τις δηλώσεις, όφειλε να έχει κληθεί για κατάθεση. Σήμερα, ο κ. Ντίλιαν απαντά στις αιτιάσεις του κ. Φλωρίδη, υποστηρίζοντας ότι εσφαλμένα ο Υπουργός δηλώνει πως έχουν κριθεί ένοχοι. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι η αθωότητά τους θα αποδειχθεί μέσω των στοιχείων που θα προσκομίσουν, τα οποία θα καταδεικνύουν ότι δεν λειτούργησαν οι ίδιοι το λογισμικό Predator».

Για τη θέση της κυβέρνησης απέναντι στις δηλώσεις Ντίλιαν, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «αυτή η εικόνα, όπου ένας υπόδικος πρώην πράκτορας εμφανίζεται να εκβιάζει τον Πρωθυπουργό της χώρας, είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων, πληθωριστικών πιέσεων και κρίσιμων ζητημάτων με διεθνή αντίκτυπο και συνέπειες, η χώρα χρειάζεται έναν Πρωθυπουργό που να μπορεί να αναμετρηθεί με αυτά τα προβλήματα, και όχι μια ηγεσία που εμφανίζεται αδύναμη έναντι προσώπων όπως ο κ. Ντίλιαν».

Αναφερόμενος στη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στους ισχυρισμούς του Ταλ Ντίλιαν, ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε πως «δεν γνωρίζω τι στοιχεία κατέχει ο κ. Ντίλιαν, ούτε μπορώ να ξέρω τι ισχυρίζεται. Σχολιάζω όσα ο ίδιος δηλώνει δημόσια σήμερα. Εμείς, ως κόμμα, δεν υιοθετούμε τους ισχυρισμούς του, αλλά θέτουμε τα απαραίτητα ερωτήματα με βάση αυτά. Δεν θεωρούμε προφανώς ότι ο κ. Ντίλιαν είναι "αθώα περιστερά". Αντιθέτως, εκτιμούμε ότι πιθανότατα συνεργαζόταν τόσο με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών όσο και με την κυβέρνηση, μέσω της χρήσης του λογισμικού Predator. Αυτό ακριβώς πρέπει να διερευνηθεί, ώστε να αποκαλυφθεί τι πραγματικά συνέβη».

Τσουκαλάς για δημοσκοπήσεις

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις και την εμφάνιση νέων κομμάτων, σημειώνοντας πως «είναι αναμενόμενο να παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη εικόνα μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων, τα οποία έτυχαν προβολής και διαφήμισης επί εννέα μήνες. Από τον Σεπτέμβριο, οι μετρήσεις καταγράφουν τη δυνητική επιρροή του κόμματος της κας Καρυστιανού και του κόμματος του κ. Τσίπρα. Επρόκειτο για μια εκτεταμένη επικοινωνιακή καμπάνια, επομένως είναι εύλογο αυτά τα κόμματα να εμφανίζουν μια αρχική δυναμική. Έχουμε διαπιστώσει και στο παρελθόν ότι η ίδρυση νέων, προσωποπαγών κομμάτων από αναγνωρίσιμα πολιτικά πρόσωπα –όπως δύο πρώην Πρωθυπουργοί ή ένα πρόσωπο με έντονη κοινωνική προβολή, όπως η κα Καρυστιανού– συνοδεύεται από μια περίοδο δημοσκοπικής άνοιξης , η οποία αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, τον "μήνα του μέλιτος" των νέων κομμάτων».

Συμπλήρωσε πως «το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, παρά τις έντονες πιέσεις και τις επιθέσεις που δέχεται, διατηρεί έναν εξαιρετικά συμπαγή και ανεπηρέαστο εκλογικό πυρήνα. Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες. Τα κόμματα που εμφανίστηκαν δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει το πρόγραμμά τους ή ένα σαφές σχέδιο. Υπάρχει ένα υβριδικό κόμμα χωρίς θέσεις. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων. Απέναντι στην κυβέρνηση υπάρχει μια πολιτική δύναμη με επεξεργασμένες θέσεις».

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις στελεχών δημοσκοπικών εταιρειών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε ξανακούσει εκπροσώπους εταιρειών δημοσκοπήσεων να απειλούν δημοσίως τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαμηνύοντάς του ότι, αν αμφισβητήσει τις μετρήσεις, θα βρει ολόκληρο τον κλάδο απέναντί του. Μια τέτοια στάση επιτρέπει στον μέσο πολίτη να αντιληφθεί ότι ορισμένοι έχουν ήδη τοποθετηθεί εχθρικά απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και ότι κάποιοι άλλοι μπορεί στο μέλλον να τοποθετηθούν . Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να αποτελούν εργαλεία αποτύπωσης της κοινής γνώμης και όχι μέσα χειραγώγησής της. Πρέπει επίσης να μην αμφισβητούν οι ίδιες με δηλώσεις την αμεροληψία τους».

Οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς μίλησε και για τις προτεραιότητες των πολιτών και στις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «στο τέλος, εκείνο που θα μετρήσει είναι οι προγραμματικές θέσεις. Τον κόσμο σήμερα τον απασχολεί η ακρίβεια, η εργασία του, οι χαμηλές αμοιβές παρά τις πολλές ώρες απασχόλησης, καθώς και η αδυναμία του να καλύψει τις βασικές ανάγκες της οικογένειάς του. Τον απασχολεί το γεγονός ότι το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί κατά 50% επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, καθιστώντας την Ελλάδα τη χώρα με τη μεγαλύτερη δαπάνη για στέγαση αναλογικά με το εισόδημα. Εμείς θέτουμε ως κεντρικό στόχο την πραγματική ευρωπαϊκή σύγκλιση, την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, την καταπολέμηση της ακρίβειας και την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Προτείνουμε την προστασία της κύριας κατοικίας, απέναντι σε μια κυβέρνηση που συνδέεται με 70.000 πλειστηριασμούς ετησίως και σε δυνάμεις που διευκόλυναν τη δράση των funds. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι διαθέτει ένα ειλικρινές σχέδιο που δεν εξαρτάται από οργανωμένα συμφέροντα. Στο τέλος της διαδρομής, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι επικοινωνιακές στρατηγικές, οι πολίτες θα επιλέξουν με βάση το ποιος μπορεί να εγγυηθεί μεγάλες αλλαγές με ασφάλεια και σταθερότητα. Αυτό κρίνεται από την αξιοπιστία, το σχέδιο και τη συνέπεια κάθε δύναμης».

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Δούκα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «στη χθεσινή του δήλωση είπε πως η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αποτελεί συνεδριακή απόφαση την οποία τιμά, θέτοντας ως στόχο την πρωτιά του κόμματος. Αυτή είναι η πάγια θέση μας. Η επίτευξη της πρωτιάς είναι κρίσιμη, ώστε να διαμορφωθούν οι όροι για μια πραγματικά προοδευτική διακυβέρνηση με πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «η επαναληπτική κάλπη είναι σημαντική και πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ νικάει τη Νέα Δημοκρατία στο δίπολο. Φαίνεται ότι άλλα κόμματα, συσπειρώνουν τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Πέτσας περιέγραψε την επιστροφή Τσίπρα ως "θείο δώρο". Για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, πρέπει το κόμμα που βρίσκεται απέναντί της να μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και από όσους την ψήφισαν. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να το επιτύχει».

Τσουκαλάς για Τσίπρα

Αναφορικά με την ασάφεια του πολιτικού στίγματος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι «δεν έχει σαφή πολιτικό προσδιορισμό. Ενώ αυτοπροσδιορίζεται ως "Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη", η Εκπρόσωπος Τύπου του δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί όμορο χώρο, εξαιρώντας την "ΕΛ.Α.Σ." ουσιαστικά από τον χώρο της Κεντροαριστεράς, της Αριστεράς και του. Κέντρου , ενώ άλλα στελέχη του, όπως ο κ. Σιακαντάρης, δηλώνουν ότι δεν θεωρούν τη Δεξιά ως στρατηγικό αντίπαλο». Κληθείς να σχολιάσει σχετικά σε ερώτημα του δημοσιογράφου αν θεωρεί τον κ. Δούκα πιο κοντά ιδεολογικά στο κόμμα ΕΛΑΣ, δήλωσε πως «ο κ. Δούκας θεωρούσε σημαντικό να μπει στη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ -και όλοι συμφωνήσαμε- ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν να είναι πιο κοντά ιδεολογικά σε ένα κόμμα που δεν αποκλείει στη διακήρυξη του τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία;».

Για τις πιθανές συνεργασίες επί της βάσης και της πρότασης Δούκα, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «θα δούμε μετά τις εκλογές ποιοι μπορούν να συμφωνήσουν στο δικό μας πρόγραμμα. Αυτό που είπε ο κ. Δούκας, το ίδιο το κόμμα "ΕΛ.Α.Σ." το απορρίπτει λέγοντας "ούτε μετεκλογικά". Άρα, θα συζητήσουμε εμείς σε κάτι που δεν υπάρχει καν στην ατζέντα; Αυτά θα τα ρωτήσετε στον κ. Δούκα. Εγώ θεωρώ ότι ο κ. Δούκας απάντησε. Προφανώς, δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Αν αυτό με ρωτάτε, είναι ξεκάθαρο. Το θολό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρχει. Έχουμε μία μάχη με τη Νέα Δημοκρατία η οποία είναι κεντρικής σημασίας για τη χώρα. Μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη θα ήταν επιζήμια για τον τόπο. Για τον λόγο αυτό, επιμένουμε σε ένα καθαρό μήνυμα».

Σχετικά με τη στρατηγική προσέλκυσης ψηφοφόρων από όλο το πολιτικό φάσμα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «το ερώτημα είναι αν η κοινωνία επιθυμεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Για να συμβεί αυτό, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί πρώτο κόμμα. Καθώς οι υπόλοιποι σχηματισμοί στερούνται σαφούς πολιτικού στίγματος και ιδεολογικής αναφοράς, δεν υπάρχει χώρος για πολιτικούς πειραματισμούς. Οι πολίτες που επιζητούν την προοδευτική αλλαγή –είτε στήριξαν στο παρελθόν τον ΣΥΡΙΖΑ και απογοητεύτηκαν, είτε ανήκουν στο Κέντρο και επιδιώκουν τη βελτίωση της ζωής τους, είτε αποτελούν παραδοσιακούς ψηφοφόρους της κανονικής Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Καραμανλή ή του Κώστα Καραμανλή, που σήμερα βλέπουν την παράταξή τους να έχει λεηλατηθεί από την ακροδεξιά του κ. Γεωργιάδη, βρίσκουν έκφραση μόνο στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η ψήφος μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας και να εγγυηθεί ένα καλύτερο μέλλον με ασφάλεια, σταθερότητα και κοινωνική δικαιοσύνη».

Αριστερά και ΠΑΣΟΚ

Αναφορικά με τις εσωτερικές εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς και τη στρατηγική διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «οι εξελίξεις στα κόμματα της παραδοσιακής Αριστεράς αντανακλούν μια ιστορική πορεία συνεχών διασπάσεων και εσωτερικών αντιπαραθέσεων». Αναφορικά με την παραίτηση της κ. Αχτσιόγλου από το βουλευτικό της αξίωμα, η οποία αποτελούσε προϋπόθεση που είχε θέσει ο κ. Τσίπρας, σημείωσε ότι «δεν θεωρώ σωστό να προβώ σε σχολιασμό των εσωτερικών κινήτρων της απόφασης μιας βουλευτού. Κάθε πολιτική επιλογή είναι σεβαστή».

Σε ό,τι αφορά στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως «η στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης συνεχίζεται κανονικά. Το κόμμα δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μέρος του πολιτικού ορίζοντα, αλλά επιδιώκει τη συγκρότηση μιας ευρείας κοινωνικής συμμαχίας με καθαρό προοδευτικό μήνυμα, που θα οδηγήσει στην πολιτική αλλαγή. Δεν επιθυμώ να υπεισέλθω σε ονοματολογία σχετικά με προσχωρήσεις στελεχών. Η διαδικασία αυτή είναι δυναμική και εξελίσσεται χωρίς βιασύνη, καθώς δεν πρόκειται για ένα ζήτημα ημερών ή ωρών αλλά για μία διαδικασία πολιτική που εκτυλίσσεται στο προσκήνιο .Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, στους έντιμους πολίτες που επιζητούν μια σοβαρή και αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης».