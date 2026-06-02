Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!
Τρίτη 2 Ιουνίου – Επεισόδιο 24
Μετά από μια θριαμβευτική τούμπα στο μανάβικο, η Ρένα γίνεται viral και με τη βοήθεια του Αντώνη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη νέα της αναγνωρισιμότητα.
Παράλληλα, ο Περικλής αρχίζει να χάνει λεφτά απ'το πορτοφόλι του και πεισμώνει να ανακαλύψει μαζί με τη Χαριστέλλα ποιος μπορεί να τον κλέβει.
Στα ταμεία, η Σταυρούλα βιώνει το δράμα του χωρισμού της και κάνει μέχρι και τις πελάτισσες να στραφούν εναντίον του Ζαχαρία.
Την ίδια στιγμή, με αφορμή μια βεβαίωση που έρχεται να πάρει ο Σπύρος, η Έφη παθαίνει σοκ όταν καταλαβαίνει πόσοι ακόμα στο μαγαζί ήξεραν για τον «μυστικό» έρωτά του για εκείνη.
Guest: Βαγγέλης Περρής, Αγγελική Ξενία, Ολυμπία Δεδοπούλου, Ναντίν Ξηντάρα