«Πρέπει να σταματήσει αυτού του είδους η αυθαιρεσία, η κατάχρηση εξουσίας και η επίθεση στον πυρήνα του κράτους δικαίου», ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Συνέντευξη παραχώρησε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ, Θεώνη Κουφονικολάκου στον τηλεοπτικό σταθμό Open και στους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου. Αναφορικά με τη δήλωση του Τ. Ντίλιαν στην Εφημερίδα των Συντακτών,η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σημείωσε πως μετά από τον πλήρη εξευτελισμό της βουλής από την κυβέρνηση με το εύρημα της εθνικής ασφάλειας, η μόνη ανεκτή εξέλιξη είναι η ανάσυρση της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο.

«Για τον κ. Ντίλιαν θα απαντήσουμε ότι έχουν προκύψει εννέα νέα φυσικά πρόσωπα από το Πλημμελειοδικείο, τα οποία δεν έχουν εξεταστεί, δεν έχουν κληθεί ποτέ για να δώσουν τη δική τους οπτική των πραγμάτων. Περιμένουμε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Περιμένουμε επιτέλους αυτού του είδους η αυθαιρεσία, αυτού του είδους, η κατάχρηση εξουσίας, αυτού του είδους η επίθεση στον πυρήνα του κράτους δικαίου να σταματήσει. Και όποιος αισθάνεται ότι δεν τον αφορά η υπόθεση των υποκλοπών, πλανάται πλάνην οικτράν. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν βαθιά πλοκάμια στη δημόσια διοίκηση», δήλωσε η κα. Κουφονικολάκου.

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη για την ΔΕΗ και τις ευθύνες της κυβέρνησης Τσίπρα, η Θεώνη Κουφονικολάκου ανέδειξε τα fake news της κυβέρνησης μιας και το καθαρό χρέος της ΔΕΗ το 2014 ήταν 4,9 δισ. ευρώ ενώ το 2019 μειώθηκε στα 3,6 δισ. ευρώ. Αυτή η μείωση επιτεύχθηκε ενώ παράλληλα στηρίχτηκαν αποτελεσματικά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από πρόσθετη ενεργειακή επιβάρυνση, διατηρώντας τους λογαριασμούς ρεύματος σε βιώσιμα για τους καταναλωτές επίπεδα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας. Σήμερα η ΔΕΗ καταγράφει καθαρό χρέος, 6,5 δισ. ευρώ σε απόλυτα μεγέθη.

Τέλος σημείωσε πως η όποια οικονομική πρόοδος έχει σημειώσει η ΔΕΗ, αυτή οφείλεται καθαρά στην απολιγνιποίηση και όχι σε κάποιο οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης.

«'Οποια χρηματοοικονομική πρόοδος στα δεδομένα της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή δεν συνδέεται με τίποτα άλλο παρά μόνο με τα εξής: Με την απολιγνιτοποίηση, δηλαδή με το μικρότερο κόστος παραγωγής και με το μικρότερο ποσοστό δαπάνης προστίμων, δαπάνη σε ό, τι αφορά τα δικαιώματα των εκπομπών θερμοκηπίου αερίων θερμοκηπίου. Άρα λοιπόν ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες και πρέπει να προσέχουμε τι λέμε», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΕΛ.Α.Σ - ΠΑΣΟΚ στο ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών, Η Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε πως αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ειδικά όσοι από αυτούς αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ.

