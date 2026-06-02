Το Dnews δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των Πυξ Λαξ, την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 5.06.2026 στις 14:00.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει απαραιτήτως:

να κάνετε like τον λογαριασμό του Dnews στο Facebook

στο να κάνετε ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ σχόλιο γράφοντας το ονοματεπώνυμο σας και tag έναν φίλο σας στο σχετικό post του Διαγωνισμού στο Facebook

στο σχετικό post του Διαγωνισμού στο Facebook να κάνετε εγγραφή στο Newsletter του Dnews από το banner «Οι Ειδήσεις σε 2'» που εμφανίζεται σε όλες τις ενότητες του site

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Δείτε τους όρους του Διαγωνισμού αναλυτικά.

Λίγα λόγια για τη συναυλία

Για τους Πυξ Λαξ, ο Λυκαβηττός δεν είναι απλώς ένας χώρος: είναι μια σκηνή-σφραγίδα. Από το 1996, όταν άρχισαν να εμφανίζονται εκεί, μέχρι τις ιστορικές βραδιές του 2000 με τα συνεχόμενα sold out, το θέατρο του Λυκαβηττού έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο δυνατές τους στιγμές.



Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου οι ΠΥΞ ΛΑΞ επιστρέφουν στο κλασικό τους στέκι, όπου η μουσική τους «πιάνει» την Αθήνα από ψηλά. Το ραντεβού κρατάει χρόνια — με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες.



Οι δύο μεγάλες τους καλοκαιρινές συναυλίες φέρουν τη γνώριμη υπογραφή τους: ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο — καθώς και μια αίσθηση επιστροφής: στις μουσικές και τους στίχους που μας κράτησαν όρθιους και στις στιγμές που τα κάναμε δικά μας.



Έχοντας στις αποσκευές τους όλα όσα τους έφεραν εδώ: κλασικά κομμάτια, ρεφρέν που ανάβουν με την πρώτη νότα, τις διαχρονικές επιτυχίες τους «Μοναξιά μου όλα», «Γιατί», «Ανόητες Αγάπες» κ.ά., αλλά και το νέο τους άλμπουμ «Λίγο Χρώμα Για Τα Σκούρα» που ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της διαδρομής τους, με δέκα καινούρια τραγούδια, τη «Μεθυσμένη Καρδιά» και το «Καράβια που περάσατε» να δίνουν τον τόνο.



Γιατί αυτό είναι, τελικά, οι συναυλίες τους: μια ζεστή καρδιά που ξεκινά από τη σκηνή και αγκαλιάζει ολόκληρο τον λόφο του Λυκαβηττού — πάνω από τα φώτα της Αθήνας.

Πληροφορίες



Σάββατο 6 Ιουνίου - SOLD OUT

Κυριακή Ιουνίου - Επιπλέον Ημερομηνία

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμές Εισιτηρίων:

17 ευρώ Προπώληση

20 ευρώ Ταμείο

