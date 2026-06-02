Limited edition cookies, φρέσκα από τον φούρνο, στη Γλυφάδα

Κάποια γλυκά σε κάνουν να βγάζεις αμέσως το κινητό. Το θέμα, όμως, είναι τι γίνεται μετά, όταν τα δοκιμάζεις. Στο Satō Bakery, η εμφάνιση τραβάει πρώτη την προσοχή, αλλά η γεύση είναι αυτή που σε κάνει να επιστρέφεις.

Στη Γλυφάδα, θα βρεις μια πιο σύγχρονη εκδοχή του bakery, με cookies, brownies και cinnamon rolls που έχουν τη λογική ενός καλοφτιαγμένου, premium dessert: πληθωρικές συνταγές, μαλακή ζύμη, τραγανά στοιχεία, έντονες γεύσεις και εκείνη την υπερβολή που χρειάζεται ένα cookie για να γίνει πραγματικά απολαυστικό.

{https://www.instagram.com/p/DY7iZvFNR_B/}

{https://www.instagram.com/p/DW6SiREjfmU/}

Το Satō Bakery δε βασίζεται σε έτοιμα μείγματα και βαρετές επιλογές, καθώς οι γεύσεις αλλάζουν συχνά, με πολλά νέα limited edition cookies που κυκλοφορούν για σύντομο χρονικό διάστημα και παρασκευάζονται από φρέσκα, ποιοτικά υλικά, τα οποία αλλάζουν ανάλογα με την εποχή. Σίγουρα αξίζει να δοκιμάσεις το cookie με γεύση τιραμισού, καθώς και το ιδιαίτερο brookie cookie με γεύση αλμυρά Pringles, που δε θα βρεις πουθενά αλλού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φυσικά, μεγάλη έμφαση δίνεται και στην τέλεια υφή που πρέπει να έχει το σωστό soft cookie, την οποία το Satō Bakery έχει αναγάγει σε... επιστήμη. Τα cookies δεν ετοιμάζονται από πριν, αλλά ψήνονται αμέσως μόλις γίνει η παραγγελία, ώστε να φτάνουν ζεστά και φρεσκοψημένα στον προορισμό τους.

Εκτός από cookies, στο Satō Bakery θα βρεις επίσης brownies και cinnamon rolls, πάντα στην ίδια λογική: καλοφτιαγμένα γλυκά, με προσεγμένη εμφάνιση και ακόμα πιο προσεγμένη γεύση.

{https://www.instagram.com/p/DWqu0FKjXd5/}