Γυαλιά καρφιά έκαναν άγνωστοι το 5ο Λύκειο Γλυφάδας κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα - Οι έρευνες των αρχών για τους ανήλικους δράστες απέδωσαν καρπούς.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας η μητέρα ενός ανήλικου που φέρεται να συμμετείχε στον βανδαλισμό σχολικού συγκροτήματος του 5ου Γυμνάσιου - Λυκείου στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με τις αρχές, ομάδα ανηλίκων παραβίασε την κεντρική πύλη του σχολείου και εισήλθε στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου αφαίρεσε περίπου 8.000 ευρώ που είχαν συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή. Παράλληλα, από το γραφείο των καθηγητών εκλάπησαν έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και εξοπλισμό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον Δήμο Γλυφάδας και τη σχολική κοινότητα να έχουν ήδη προβεί σε νομικές ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την απόδοση ευθυνών. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου «Θα αξιοποιήσουμε τις κάμερες της περιοχής, μαρτυρίες περιοίκων και περαστικών, θα συνεργαστούμε με την Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει» τονίζοντας ότι «όλες τις ζημιές και τις φθορές και τις απώλειες θα τις αποκαταστήσουμε. Θα κάνουμε αγωγές και μηνύσεις. Και ο λογαριασμός θα πάει στο τέλος στους ενόχους και εφόσον είναι ανήλικοι, στους γονείς ή κηδεμόνες τους».

Οι εικόνες του βανδαλισμού του σχολείου προκαλούν αποτροπιασμό με την κοινή γνώμη να ζητά εντοπισμό των δραστών και παραδειγματική τους τιμωρία. Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Πρωινή Παρέα» της ΕΡΤ, η Άννυ Καυκά, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Γλυφάδας, περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι σχολικοί χώροι, λέγοντας: «Πραγματικά την ώρα που μας ειδοποίησαν χθες στις 11:30 με 12 η ώρα και πήγα από εκεί, με το που άνοιξε η πόρτα έπαθα σοκ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα (…). Και να σας πω, ότι δεν υπάρχει πάτωμα, τρεις όροφοι σχολείο, γιατί εκεί είναι δυο σχολεία, είναι όλο καλυμμένο (…). Το δε μένος που χτυπούσαν με πυροσβεστήρες για να σπάσουν τις πόρτες είναι απίστευτο». Η ίδια συμπλήρωσε: «Αλλά προσέξτε: μετά αφού κάνανε ό,τι κάνανε στο σχολείο, ανέβηκαν σε ταράτσα, ανεβάσανε και καρέκλες και αγνάντευαν τη θάλασσα». Για το εάν μπορεί να προσδιορίσει τις ηλικίες των ατόμων που βανδάλισαν τα σχολεία, είπε πως «είναι νέοι».

«Θα σας εντοπίσουμε και θα υποστείτε τις συνέπειες του νόμου»

Με ανάρτησή του στο Facebook ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, καταδίκασε το περιστατικό και τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου οι υπέυθυνοι για τον βανδαλισμό να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν. «Η πρώτη ανάρτηση μετά την Ανάσταση και το Πάσχα θα θέλαμε να περικλείει ένα μήνυμα αγάπης. Δυστυχώς περιέχει ένα μήνυμα μίσους. Μίσος απέναντι στο σχολείο, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στη δημόσια περιουσία.

Από «γνωστούς-αγνώστους».

Έχουμε όμως κι εμείς ένα μήνυμα προς αυτούς:

Θα σας εντοπίσουμε και θα υποστείτε τις συνέπειες του νόμου.

Θα αξιοποιήσουμε τις κάμερες της περιοχής, μαρτυρίες περιοίκων και περαστικών, θα συνεργαστούμε με την Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει.

Οι εικόνες που βλέπετε είναι από τους εισβολείς στο 5ο Γυμνάσιο – Λύκειο Γλυφάδας, οι οποίοι έσπασαν πόρτες, διέλυσαν γραφεία προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, έκλεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και άδειασαν πυροσβεστήρες παντού σε όλο το κτίριο…

Έκλεψαν δε και σημαντικό ποσό που φύλαγε η διεύθυνση για την εκδρομή των παιδιών.

Όλες τις ζημιές και τις φθορές και τις απώλειες θα τις αποκαταστήσουμε.

Από αύριο κιόλας, ώστε να είναι όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία.

Παράλληλα θα κάνουμε αγωγές και μηνύσεις.

Και ο λογαριασμός θα πάει στο τέλος στους ενόχους και - εφόσον είναι ανήλικοι - στους γονείς ή κηδεμόνες τους».