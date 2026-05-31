Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα επίσημα συμπεράσματα από την ανάλυση του υλικού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Πάτρα και στοίχισε τη ζωή σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε προστατευτικό στηθαίο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από την Τροχαία Πατρών.

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια διαλεύκανσης των αιτιών αναμένεται να παίξει η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο κράνος του πατέρα, καθώς το υλικό που έχει καταγραφεί εξετάζεται από τις αρχές, προκειμένου να αποτυπωθούν τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία πρόσκρουση.

Την ίδια ώρα, το κλίμα στην Πάτρα παραμένει βαρύ. Συμμαθητές του 17χρονου μαθητή του Πειραματικού Λυκείου Πατρών αποτίουν φόρο τιμής αφήνοντας λουλούδια και κεριά στο σημείο του δυστυχήματος, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια.

