Δραματικές ώρες βιώνει η οικογένεια του Μάριου Οικονόμου μετά το τροχαίο που είχε.

Ο 34χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε πριν από μία εβδομάδα.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερά βαρύτατη, με τους γιατρούς της ΜΕΘ να δίνουν μια σκληρή επιστημονική μάχη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 34χρονος έχει ήδη υποβληθεί σε μια πρώτη σειρά εξειδικευμένων κλινικών ελέγχων, προκειμένου να αποτιμηθεί η εγκεφαλική του λειτουργία, χωρίς ωστόσο να έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής ενθαρρυντικά σημάδια ανταπόκρισης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ιατρικό πρωτόκολλο προβλέπει την επανάληψη των συγκεκριμένων τεστ σήμερα, Κυριακή, προκειμένου οι επιστήμονες να έχουν την τελική εικόνα για το αν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη.

Ο Μάριος Οικονόμου είναι ένα άτομο ιδιαίτερα αγαπητό στην κοινωνία των Ιωαννίνων, επισημαίνει το τοπικό μέσο.

Πηγή epiruspost.gr