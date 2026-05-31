Αν και οι αρχικές κυβερνητικές εξαγγελίες έκαναν λόγο για έναρξη της διαδικασίας νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ακόμη και μέσα στον Μάρτιο, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί το επίσημο «πράσινο φως».

Παρά το γεγονός ότι η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και ο Μάιος φτάνει στο τέλος του, χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να περιμένουν την έναρξη του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026», καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων παραμένει κλειστή.

Αν και οι αρχικές κυβερνητικές εξαγγελίες έκαναν λόγο για έναρξη της διαδικασίας νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ακόμη και μέσα στον Μάρτιο, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί το επίσημο «πράσινο φως».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η καθυστέρηση συνδέεται τόσο με τεχνικές εκκρεμότητες όσο και με την αναμονή έκδοσης της απαραίτητης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία θα καθορίσει τους τελικούς όρους συμμετοχής και θα ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη των αιτήσεων το επόμενο διάστημα.

Πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και στη στήριξη νοικοκυριών, οικογενειών και ατόμων με αναπηρία μέσω ψηφιακής κάρτας (voucher), η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη τη χώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αντίθεση με προηγούμενους κύκλους, δεν θα υπάρχει λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν την επιδότηση σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ και οργανωμένες κατασκηνώσεις που διαθέτουν τον προβλεπόμενο ΚΑΔ και σύστημα POS.

Η οικονομική ενίσχυση εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και τα εισοδηματικά κριτήρια που θα προβλέπει η νέα ΚΥΑ.

Τα ποσά της επιδότησης

Η βασική επιδότηση των 200 ευρώ θα αφορά τους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά όρια του προγράμματος. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται ενίσχυση 300 ευρώ, ενώ τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% αναμένεται να λάβουν 400 ευρώ. Στις περιπτώσεις αναπηρίας άνω του 80%, το ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 600 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το voucher είτε κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, είτε κατά τη χαμηλή περίοδο, από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Παράλληλα, δεν θα προβλέπεται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και για σύντομες αποδράσεις.

Τι συμβαίνει με την πλατφόρμα

Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα εξακολουθεί να εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν τον κύκλο του 2025, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς η έκδοση της ΚΥΑ θεωρείται το τελευταίο και καθοριστικό βήμα πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Την ίδια στιγμή, προχωρά κανονικά το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027. Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων έχουν ήδη αναρτηθεί, με χιλιάδες πολίτες να αναμένουν πλέον την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων.