Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος είναι μία από τις σημαντικές θρησκευτικές γιορτές στην Ελλάδα και γιορτάζεται κάθε χρόνο τη Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή. Για πολλούς αποτελεί ευκαιρία για ξεκούραση, μικρές αποδράσεις και χρόνο με την οικογένεια ή φίλους. Παρότι δεν είναι υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζομένους, σε αρκετούς κλάδους θεωρείται ημέρα αργίας ή λειτουργούν με ειδικό ωράριο.

Ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο κάθε χρόνο είναι τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν αν θα μπορέσουν να κάνουν τα ψώνια τους κανονικά ή αν χρειάζεται να προμηθευτούν τα απαραίτητα από νωρίτερα.

Η λειτουργία των σούπερ μάρκετ εξαρτάται συχνά από την εταιρεία, την περιοχή αλλά και τις αποφάσεις των εργαζομένων ή των τοπικών εμπορικών συλλόγων. Κάποια καταστήματα παραμένουν ανοιχτά με κανονικό ωράριο, ενώ άλλα μπορεί να λειτουργούν περιορισμένα ή να παραμένουν κλειστά.

Για τον λόγο αυτό, πριν οργανώσει κανείς τα ψώνια του για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, είναι χρήσιμο να ελέγχει το ωράριο του κοντινού του καταστήματος μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικά. Έτσι αποφεύγεται η ταλαιπωρία και γίνεται καλύτερος προγραμματισμός, ειδικά όταν πολλοί φεύγουν από την πόλη για εκδρομή.

Για παράδειγμα, κλειστά είναι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σε 27 περιοχές:

Αλεξάνδρεια, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Ασπροβάλτα, Βέροια, Γιαννιτσά, Διδυμότειχο, Δράμα, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κατερίνη, Καρλόβασι Σάμου, Κιλκίς, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κυπαρισσία, Λευκάδα, Νάουσα Ημαθίας, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, Νιγρίτα Σερρών, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Πτολεμαΐδα, Σέρρες, Φλώρινα, Χρυσούπολη.

Επίσης, οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος.

Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, και θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό.

Οι πωλητές των λαϊκών αγορών θα βρίσκονται στις θέσεις τους, προσφέροντας καθημερινά φρέσκα προϊόντα, μεγάλη ποικιλία επιλογών και τιμές που συνεχίζουν να στηρίζουν κάθε οικογένεια.

Ασύγκριτη ποιότητα

Μεγάλη ποικιλία προϊόντων

Πραγματικά χαμηλές τιμές

Όλα τα απαραίτητα για το καθημερινό τραπέζι, αλλά και για κάθε ανάγκη του σπιτιού, θα βρίσκονται στους πάγκους των λαϊκών αγορών, με τη φρεσκάδα, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση που οι καταναλωτές εμπιστεύονται διαχρονικά.

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου οι λαϊκές αγορές θα είναι ανοιχτές και σας περιμένουν κανονικά για τις αγορές της εβδομάδας».