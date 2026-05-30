Η φορολογική διοίκηση αξιοποιεί πλέον προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων.

Σε φάση εντατικοποίησης των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εισέρχεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δρομολογώντας νέο κύμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Η συνεχής αύξηση των χρεών προς την εφορία και η διεύρυνση του αριθμού των οφειλετών ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει περαιτέρω αυστηροποίηση των εισπρακτικών μέτρων. Η ΑΑΔΕ αναμένεται να εντείνει τους ελέγχους, τις κατασχέσεις και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για όσους δεν προχωρούν σε ρύθμιση των οφειλών τους.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο εξακολουθούν να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Τον Μάρτιο το συνολικό ύψος των οφειλών διαμορφώθηκε στα 114,52 δισ. ευρώ, ενώ σημαντική ήταν και η αύξηση του αριθμού των οφειλετών, οι οποίοι ανήλθαν σε 4.797.755 από 3.681.752 τον Φεβρουάριο.

Η φορολογική διοίκηση αξιοποιεί πλέον προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων, εγκαταλείποντας σταδιακά τους οριζόντιους ελέγχους και δίνοντας έμφαση σε στοχευμένες παρεμβάσεις. Μέσω σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, η ΑΑΔΕ μπορεί να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια περιουσιακά στοιχεία οφειλετών, όπως ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις και εισοδήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ανάμεσα στα ακίνητα που ξεχωρίζουν στη λίστα των πλειστηριασμών βρίσκονται περιουσιακά στοιχεία σε περιοχές υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στη Μύκονο, περιμανδρωμένος αγρός έκτασης 4.400,40 τ.μ. στη θέση «Βουνάκια» αναμένεται να βγει στο σφυρί στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 με τιμή πρώτης προσφοράς 370.000 ευρώ. Την ίδια ημέρα έχουν προγραμματιστεί πλειστηριασμοί αγροτεμαχίων στις περιοχές Λειβάδι και Καλό Λειβάδι της Άνω Μεράς, με τιμές εκκίνησης που κυμαίνονται από 59.000 έως 553.000 ευρώ.

Στην Αττική περιλαμβάνεται οικόπεδο με μεζονέτα στη Μαγούλα, συνολικής επιφάνειας 478 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς 433.000 ευρώ. Παράλληλα, στον Υμηττό έχουν προγραμματιστεί πλειστηριασμοί οριζόντιων ιδιοκτησιών και βοηθητικών χώρων με τιμές από 8.000 έως 176.000 ευρώ. Στις 3 Ιουνίου 2026 αναμένεται να βγουν σε πλειστηριασμό διαμέρισμα 114 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με τιμή εκκίνησης 247.000 ευρώ, κατάστημα στο Γαλάτσι με τιμή πρώτης προσφοράς 228.000 ευρώ και διαμέρισμα στο Χαλάνδρι με τιμή 144.000 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζει διαμέρισμα 26,05 τ.μ. στη συμβολή των οδών Τυρολόης και Βιάνδρου με τιμή πρώτης προσφοράς 16.000 ευρώ, ενώ στον Λαγκαδά προγραμματίζεται ο πλειστηριασμός αγροτεμαχίου 9.000 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 47.500 ευρώ. Στον Δήμο Ωρωπού έχουν επίσης προγραμματιστεί πλειστηριασμοί δύο κατοικιών με τιμές πρώτης προσφοράς 91.000 και 73.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το εύρος των τιμών παραμένει ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από μόλις 2.000 ευρώ και φτάνουν έως τα 2,5 εκατ. ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οικοπέδου 780,89 τ.μ. στη Νέα Ιωνία, το οποίο διαθέτει οικοδομή και θέσεις στάθμευσης και έχει τιμή εκκίνησης 2,5 εκατ. ευρώ. Στη λίστα περιλαμβάνεται ακόμη αγρός 5,8 στρεμμάτων με βιομηχανικό κτίριο 595 τ.μ. στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πλατύκαμπου Λάρισας, με τιμή πρώτης προσφοράς 220.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τα χρέη του σε πρόγραμμα ρύθμισης, η ημερομηνία πλειστηριασμού ορίζεται μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την κατάσχεση. Αντίθετα, η υπαγωγή σε ρύθμιση μπορεί να αναστείλει ή ακόμη και να ακυρώσει τη διαδικασία. Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις πάγιες ρυθμίσεις των 24 ή 48 δόσεων, ανάλογα με τη φύση της οφειλής, ώστε να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Περίπου 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, καθώς σε βάρος τους δύναται να ληφθούν σχετικά μέτρα. Από αυτούς, 1.684.592 οφειλέτες έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη πίεση για την τακτοποίηση των χρεών προς την εφορία και την εντατικοποίηση των εισπρακτικών διαδικασιών από την ΑΑΔΕ.

Να σημειωθεί πως η φορολογική διοίκηση δεν προχωρά σε πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, ενώ για οφειλές έως 500 ευρώ δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων ή κινητών στα χέρια του οφειλέτη, με εξαίρεση τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.