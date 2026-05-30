Οι ελληνικές περιφέρειες είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερα θετική εικόνα καταγράφει η Ελλάδα ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στα επαγγέλματα επιστήμης και τεχνολογίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Στην Κεντρική Ελλάδα οι γυναίκες αντιστοιχούσαν στο 55,7% των απασχολουμένων στους συγκεκριμένους κλάδους, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 53,5%, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν την πλειονότητα του εργατικού δυναμικού στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας και στις δύο μεγάλες γεωγραφικές ενότητες της χώρας.

Οι επιδόσεις αυτές τοποθετούν τις ελληνικές περιφέρειες πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανήλθε στο 52,5%, αντανακλώντας τη σημαντική συμμετοχή των γυναικών σε επαγγέλματα που απαιτούν υψηλό επίπεδο επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της παρουσίας τους σε τομείς που συνδέονται με την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περισσότεροι από 81,6 εκατομμύρια πολίτες ηλικίας 15 έως 74 ετών εργάζονταν το 2025 σε επαγγέλματα επιστήμης και τεχνολογίας, καταγράφοντας αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2024, δηλαδή περίπου 1,5 εκατομμύριο επιπλέον εργαζομένους. Η ανοδική πορεία είναι ακόμη πιο έντονη σε βάθος δεκαετίας, καθώς η απασχόληση στους συγκεκριμένους κλάδους αυξήθηκε κατά 25,3% σε σύγκριση με το 2015.

Τα επαγγέλματα επιστήμης και τεχνολογίας περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας στις οποίες τα βασικά καθήκοντα απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματικών ή τεχνικών γνώσεων και εμπειρίας σε τομείς όπως οι φυσικές επιστήμες, οι επιστήμες ζωής, καθώς και οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Οι γυναίκες αποτελούν πλέον την πλειονότητα του εργατικού δυναμικού στους συγκεκριμένους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας τα 42,8 εκατομμύρια άτομα ή το 52,5% του συνόλου. Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 27,9% σε σύγκριση με το 2015. Συνολικά, περισσότερες από 9,3 εκατομμύρια γυναίκες εντάχθηκαν στα επαγγέλματα επιστήμης και τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους να καταγράφεται στον τομέα των υπηρεσιών.

Οι υψηλότερες αναλογίες γυναικών που εργάζονται στην επιστήμη και την τεχνολογία το 2025 καταγράφηκαν στη Λετονία, όπου οι γυναίκες αντιστοιχούσαν στο 62,4% του συνόλου, στην περιφέρεια Great Plain and North της Ουγγαρίας με 61,1% και στην Εσθονία με 60,5%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Κορσική της Γαλλίας με 42,7%, στη Μάλτα με 46% και στην περιφέρεια Κέντρου της Ιταλίας με 47,2%.

Παρά τη συνολική υπεροχή των γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία, η εικόνα παραμένει διαφορετική στις ειδικότητες των επιστημόνων και μηχανικών. Η συγκεκριμένη κατηγορία αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο (24,8%) των εργαζομένων στους τομείς αυτούς στην ΕΕ, με τη Γερμανία να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό, απασχολώντας 4,2 εκατομμύρια επιστήμονες και μηχανικούς.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις θέσεις αυτές, καθώς αποτελούσαν το 40,8% του συνόλου των επιστημόνων και μηχανικών το 2025. Ωστόσο, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 54,4% μέσα στην τελευταία δεκαετία, από 5,3 εκατομμύρια το 2015 σε 8,2 εκατομμύρια το 2025, γεγονός που καταδεικνύει τη σταδιακή, αλλά σταθερή, διεύρυνση της συμμετοχής τους σε επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης.