Ο 46χρονος κατηγορείται ότι παρείχε συνδρομή στις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν.

Δύο φορές ταξίδεψε στη Βρετανία ο 46χρονος Έλληνας που κατηγορείται ότι κατασκόπευε Ιρανό δημοσιογράφο, για λογαριασμό της Τεχεράνης, ενώ μεταξύ άλλων χρησιμοποίησε κάμερα, την οποία έκρυψε σε κάλτσα και την έβαλε σε δέντρο.

Την Παρασκευή, οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν πως είναι υπό κράτηση ο 46χρονος Ιωάννης Αϊδινίδης, ο οποίος κατηγορείται ότι παρείχε συνδρομή σε ξένη μυστική υπηρεσία- η οποία εκτιμάται πως είναι του Ιράν- στην προσπάθεια στοχοποίησης δημοσιογράφου του Iran International, που ασκεί κριτική στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Πώς ο 46χρονος παρακολουθούσε τον δημοσιογράφο

Ο 46χρονος, που το απόγευμα της Παρασκευής παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου, φέρεται να ταξίδεψε δύο φορές στη Βρετανία για να παρακουλουθήσει τον δημοσιογράφο, στις 16-21 Απριλίου και στις 12-14 Μαΐου.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Λι Ίνγκαμ, στη Βρετανία ο 46χρονος επισκέφθηκε διευθύνσεις που σχετίζονται με τον δημοσιογράφο, φωτογραφίζοντας και βιντεοσκοπώντας σπίτια και πινακίδες αυτοκινήτων.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης επίσκεψής του «έκρυψε μια κάμερα σε κάλτσα», την οποία τοποθέτησε σε δέντρο. Η κάμερα «μπορούσε να στέλνει δεδομένα σε άγνωστα άτομα, στο εξωτερικό», ανέφερε ο εισαγγελέας κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ.

Επιπλέον, ο Ίνγκαμ ανέφερε πως τα μηνύματα στο κινητό του Αϊδινίδη δείχνουν πως χρηματοδοτούνταν από ανθρώπους στο εξωτερικό. Άλλα στοιχεία δείχνουν ότι στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στα δύο ταξίδια του στη Βρετανία, παρακολούθησε αμυντική εταιρεία στην Ιταλία. Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, εκτιμάται ότι προέβη σε αυτές τις ενέργειες για λογαριασμό του Ιράν.

Στο δικαστήριο, ο εισαγγελέας υπογράμμισε ότι δημοσιογράφοι που εργάζονται για το Iran International έχουν «στοχοποιηθεί ανοιχτά» από την ιρανική κυβέρνηση. Το προσωπικό του τηλεοπτικού σταθμού έχει εμφανιστεί σε αφίσες που ανέφεραν «Καταζητείται, νεκρός ή ζωντανός», συμπλήρωσε.

Ποιος είναι ο 46χρονος

Ο Ιωάννης Αϊδινίδης γεννήθηκε στη Γεωργία και ζει στο Μόναχο. Συνελήφθη στο δυτικό Σάσεξ στις 16 Μαΐου, έπειτα από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες με βάση τη βρετανική νομοθεσία περί Εθνικής Ασφάλειας.

Στο δικαστήριο, επιβεβαίωσε την ταυτότητά του μέσω Ρώσου διερμηνέα, αλλά δεν του ζητήθηκε να κάνει δήλωση σχετικά με το αν αποδέχεται τις κατηγορίες.

Ο δικαστής διέταξε να παραμείνει υπό κράτηση έως τις 19 Ιουνίου, όταν θα εμφανιστεί ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του κεντρικού Λονδίνου.

Το άρθρο της νομοθεσίας με βάση το οποίο κατηγορείται ο 46χρονος Έλληνας αναφέρει πως ένα άτομο διαπράττει αδίκημα όταν «εμπλέκεται σε συμπεριφορά που είναι πιθανό να βοηθήσει ουσιαστικά μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών στην εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο».

Οι απειλές στα ΜΜΕ που ασκούν κριτική στην Τεχεράνη

Τα ΜΜΕ που εδρεύουν στο Λονδίνο και ασκούν κριτική στο ιρανικό καθεστώς είναι υπό απειλή εδώ και χρόνια. Τον Φεβρουάριο του 2023, το Iran International μετέφερε προσωρινά τα γραφεία του στην Ουάσινγκτον, «για την προστασία της ασφάλειας των δημοσιογράφων», που είχαν μπει στο στόχαστρο της ιρανικής κυβέρνησης. Λίγους μήνες αργότερα, ο τηλεοπτικός σταθμός επέστρεψε στο Λονδίνο, σε νέα γραφεία.

Τον Απρίλιο, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τριών ατόμων για απόπειρα εμπρησμού σε χώρους που σχετίζονται με το Iran International, στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Η φωτιά δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή ζημιές.

Η βρετανική αστυνομία είχε αναφέρει πως εξέταζε εάν υπήρχε σύνδεση με το Ιράν, τόσο σε ό,τι αφορούσε αυτό το περιστατικό, όπως και για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε εβραϊκούς χώρους στο Λονδίνο. Η φιλοϊρανική οργάνωση Ashab al-Yamin al-Islamiyya είχε αναλάβει την ευθύνη για τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά.

Μετά την ανακοίνωση της σύλληψης του 46χρονου Έλληνα, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε πως δεν εκτιμάται ότι υπάρχει ευρύτερη απειλή για τον κόσμο. «Ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στον κόσμο, ιδιαίτερα εκείνους που εργάζονται σε ΜΜΕ στην περσική γλώσσα», δήλωσε η Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλειά τους και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέεται με αυτή την έρευνα», συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας

«Ένας άνδρας κατηγορείται για αδίκημα με βάση τον νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας, έπειτα από έρευνα της Αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας (CTP) Λονδίνου.

Ο Ιωάννης Αϊδινίδης, 46 ετών (12/12/1979), ο οποίος είναι Έλληνας υπήκοος και κατοικεί στο Μόναχο της Γερμανίας, κατηγορήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου για παροχή βοήθειας σε ξένη μυστική υπηρεσία, κατά παράβαση του άρθρου 3 (2) του νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023. Η χώρα με την οποία σχετίζονται οι ισχυρισμοί πιστεύεται πως είναι το Ιράν και οι ισχυρισμοί σχετίζονται με τη στοχοποίηση ενός δημοσιογράφου, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που εργάζεται για το Iran International.

Αναμένεται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Γουέσμινστερ αργότερα σήμερα (Παρασκευή 29 Μαΐου).

Το Σάββατο, 16 Μαΐου, ένας 46χρονος άνδρας συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ, από ντετέκτιβ της CTP Λονδίνου, με την υποστήριξη αξιωματικών της CTP South East.

Ο άνδρας συνελήφθη και κρατήθηκε βάσει του άρθρου 27 του νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023 και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου. Εντάλματα για περαιτέρω κράτηση εκδόθηκαν από το Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ, τα οποία επιτρέπουν τη συνέχιση της κράτησής του έως το Σάββατο 30 Μαΐου και έπειτα από στενή συνεργασία με την Εισαγγελία του Στέμματος, εγκρίθηκαν οι παραπάνω κατηγορίες.

Δεν πιστεύεται ότι υπάρχει κάποια ευρύτερη απειλή για το κοινό σε σχέση με αυτό το ζήτημα».

Με πληροφορίες από Reuters, Associated Press