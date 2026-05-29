Ανακοινώθηκαν τα θέματα για το μάθημα της Έκθεσης για τις Πανελλήνιες 2026 - Δείτε τα εδώ αναλυτικά.

«Ποδαρικό» σήμερα για τις Πανελλήνιες 2026 με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να διαγωνίζονται στο μάθημα της Έκθεσης Νεοελληνικής Γλώσσας. Η εξεταστική διαδικασία εκκίνησε ομαλά σύμφωνα με το πρωτόκολλο χωρίς να δημιουργηθούν παρατράγουδα. Οι υποψήφιοι προσήλθαν κανονικά στα εξεταστικά τους κέντρα μέχρι τις 8 αυστηρά καθώς στις 8:30 ορίστηκε η έναρξη της εξέτασης. Τα θέματα έφτασαν στα χέρια των υποψηφίων λίγο μετά τις 9.

Μετά την σημερινή εξέταση οι υποψήφιοι των ΓΕΛ προετοιμάζονται για το επόμενο μάθημα που αφορά τις ομάδες προσανατολισμού και είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ειδικότερα, οι μαθητές των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), στα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Οικονομίας & Πληροφορικής) και στη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

{https://exchange.glomex.com/video/v-diuwd7kduj4h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πανελλήνιες 2026: Το θέμα της Έκθεσης

Λίγο μετά τις 10 το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε επίσημα στην ιστοσελίδα του το θέμα της Έκθεσης και τα υπόλοιπα ερωτήματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων.

Το θέμα της Έκθεσης στις Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων είναι η Μοναξιά και η Τρίτη Ηλικία (Ηλικιωμένοι). Το λογοτεχνικό κείμενο που συνοδεύει την εξέταση είναι ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε το θέμα της Έκθεσης εδώ

Πανελλήνιες 2026: Δείτε στο Dnews τις απαντήσεις στην Έκθεση ΓΕΛ από το Μεθοδικό

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών, γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων από το Υπουργείο Παιδείας στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν στην Έκθεση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και τις απαντήσεις. Ακολουθούν οι αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό.

Το χρονοδιάγραμμα των Πανελληνίων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ: Όλες οι ημερομηνίες

Το πρόγραμμα των ΓΕΛ

-Παρασκευή 29 Μαΐου 2026: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

-Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

-Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

-Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

-Σάββατο 30 Μαΐου 2026: Νέα Ελληνικά

Από 2 έως 16 Ιουνίου 2026: Μαθήματα ειδικότητας

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, η ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελληνίων 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς τα τέλη Ιουνίου. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026, επιλέγοντας τις σχολές της προτίμησής τους με βάση τις επιδόσεις και τις διαθέσιμες θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής 2026, η οποία δρομολογείται για τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, οπότε και θα γίνει γνωστό ποιοι υποψήφιοι εξασφαλίζουν θέση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.