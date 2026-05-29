Η πρώτη ημέρα των Πανελληνίων 2026 κύλησε χωρίς παρατράγουδα με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Πάντα η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων αποτελεί για πολλούς μαθητές μια στιγμή έντονου άγχους και συναισθηματικής φόρτισης. Ωστόσο, η ολοκλήρωση κάθε μαθήματος δεν σηματοδοτεί το τέλος της προσπάθειας, αλλά ένα ακόμη βήμα σε μια συνολική διαδρομή που απαιτεί ψυχραιμία, συνέπεια και καθαρή σκέψη. Μετά το πέρας της σημερινής εξέτασης οι μαθητές των ΓΕΛ δίνουν «ραντεβού» στα εξεταστικά κέντρα την προσεχή Τετάρτη 3 Ιουνίου με μαθήματα Προσανατολισμού. Ειδικότερα, οι μαθητές των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), στα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Οικονομίας & Πληροφορικής) και στη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Όπως τονίζει ο εκπαιδευτικός αναλυτής και μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης οι υποψήφιοι που σήμερα διαγωνίστηκαν πρέπει να χαλαρώσουν και να αποφορτιστούν. Ειδικότερα σχολιάζει ότι « Μη δείτε τις απαντήσεις του διαγωνίσματος. Η σύγκριση ανάμεσα σ’ αυτό που βλέπετε μπροστά σας και σε αυτό που θυμάστε ότι γράψατε είναι άνιση. Μπορεί να γεμίσετε αμφιβολίες γι’ αυτά που γράψατε και να πέσει το ηθικό σας. Μας ενδιαφέρει το επόμενο μάθημα και όχι το προηγούμενο. Σκεφτείτε αυτό που μονότονα επαναλαμβάνουν όλοι οι αθλητές: «Βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά.» Αυτή η μονότονη δήλωση δείχνει αυτό που πρέπει να κάνετε. Μην κοιτάτε πίσω, μόνο μπροστά. Σκεφτείτε το επόμενο μάθημα. Δεν τα παρατάμε ποτέ, όσο και αν πιστεύουμε ότι δεν πετύχαμε το στόχο μας σε ένα ή σε περισσότερα μαθήματα. Απολογισμό θα κάνετε στο τέλος των εξετάσεων.» Και συνεχίζει ότι «Δε γίνεται ένας μαθητής που έχει διαβάσει για 12 να γράψει 18. Γίνεται όμως να γράψει 9 ή 10 ακόμη και 12. Αν γράψετε 12 έχοντας διαβάσει για 12 έχετε πετύχει το μέγιστο δυνατό και έχετε πάει όσο καλύτερα γίνεται.»

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι κάθε μάθημα στις Πανελλήνιες αποτελεί μια ξεχωριστή «δοκιμασία». Όπως και στον αθλητισμό, όπου κάθε αγώνας αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από τον προηγούμενο, έτσι και στις εξετάσεις απαιτείται η ίδια νοοτροπία. Το παρελθόν δεν αλλάζει, αλλά το επόμενο βήμα μπορεί να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα. Η προσήλωση στο «επόμενο μάθημα» είναι καθοριστική για τη συνολική απόδοση.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να απογοητεύονται από μια πιθανή δυσκολία ή από την αίσθηση ότι δεν απέδωσαν όπως θα ήθελαν σε κάποιο μάθημα. Οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι μια διαδικασία που αξιολογεί τη συνολική προσπάθεια και όχι ένα μεμονωμένο αποτέλεσμα. Ένας μαθητής που έχει προετοιμαστεί συστηματικά έχει τη δυνατότητα να αποδώσει σύμφωνα με τις πραγματικές του γνώσεις, ακόμη κι αν η απόδοσή του επηρεαστεί στιγμιαία από το άγχος. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ψυχολογική αντοχή. Η διαχείριση του άγχους, η ξεκούραση και η σωστή κατανομή δυνάμεων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική επιτυχία. Η συνεχής προσήλωση στο διάβασμα των επόμενων μαθημάτων και η αποφυγή αρνητικών σκέψεων συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας.

Μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη ο τελικός απολογισμός δεν γίνεται μετά από κάθε μάθημα, αλλά στο τέλος της εξεταστικής διαδικασίας. Μέχρι τότε, αυτό που προέχει είναι η συνέπεια, η ηρεμία και η εμπιστοσύνη στην προσπάθεια που έχει προηγηθεί όλη τη χρονιά. Οι Πανελλήνιες δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας, αλλά αντοχής. Και σε έναν τέτοιο αγώνα, δεν κερδίζει μόνο η στιγμιαία επίδοση, αλλά η σταθερότητα μέχρι το τέλος.

Η στήριξη των γονέων είναι το Α και το Ω για την καλή ψυχολογία των μαθητών

Παράλληλα και οι ψυχολόγοι σημειώνουν το ρόλο «κλειδί» που καλούνται να διαδραματίσουν οι γονείς των υποψηφίων καθόλη τη διάρκεια των Πανελληνίων. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η στάση της οικογένειας μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την αυτοεκτίμηση του παιδιού και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί την εξεταστική πορεία. Ακόμη και σε περίπτωση απογοήτευσης, είναι σημαντικό οι γονείς να σταθούν δίπλα στο παιδί τους με κατανόηση και σταθερή συναισθηματική υποστήριξη. Η επιβεβαίωση της αγάπης τους και η ξεκάθαρη υπενθύμιση ότι η αξία του παιδιού δεν εξαρτάται από τις σχολικές επιδόσεις αποτελούν θεμέλιο για την ψυχική του ανθεκτικότητα. Εξίσου σημαντικό είναι να του δοθεί ο χώρος να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματά του, είτε αυτά είναι απογοήτευση, θυμός ή άγχος. Η ενεργή συναισθηματική υποστήριξη της οικογένειας έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει σημαντικά την ψυχική ανθεκτικότητα των εφήβων, ιδιαίτερα μετά από πιθανές ακαδημαϊκές αποτυχίες. Ένα περιβάλλον αποδοχής και σταθερότητας μπορεί να μετατρέψει μια δύσκολη εμπειρία σε ευκαιρία αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης. Τελικά, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα των εξετάσεων, αλλά η διατήρηση της εμπιστοσύνης του παιδιού στον εαυτό του και η διαμόρφωση μιας υγιούς στάσης απέναντι στη ζωή και τις επιλογές του μέλλοντος.