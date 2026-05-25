Ο «κόφτης» της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής «φρενάρει» την εισαγωγή στα ΑΕΙ: Η ανάλυση Στρατηγάκη για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Μήνυμα ψυχραιμίας προς υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ενόψει των Πανελληνίων 2026 έστειλε ο εκπαιδευτικός αναλυτής και μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης τονίζοντας ότι ενώ στο παρελθόν μόλις το 30% των μαθητών κατάφερνε να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ σήμερα περίπου 7 στους 10 υποψηφίους εξασφαλίζουν μία θέση σε ΑΕΙ.

Ο Στράτος Στρατηγάκης μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε ότι, πέρα από ορισμένες ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σχολές – όπως οι Ιατρικές, οι Νομικές και οι Ψυχολογικές – υπάρχουν πλέον πολλές επιλογές σπουδών για τους μαθητές, με διαφορετικές βάσεις και προοπτικές. «Ένας μαθητής που θα γράψει πάνω από 12 μπορεί να σπουδάσει αυτό που θέλει, αρκεί να ξέρει τι θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο καθορισμός στόχου είναι το σημαντικότερο στοιχείο που «ξεκλειδώνει» την επιτυχία στις εξετάσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαχρονική νοοτροπία που θέλει ορισμένα επαγγέλματα – όπως του γιατρού, του μηχανικού ή του δικηγόρου – να θεωρούνται μονόδρομος επιτυχίας, τονίζοντας ότι τα τεχνικά επαγγέλματα συχνά υποτιμώνται άδικα, παρότι σε πολλές περιπτώσεις προσφέρουν εξίσου καλές οικονομικές απολαβές.

Μιλώντας για τη διαδικασία των εξετάσεων, υπογράμμισε ότι οι μαθητές στην πραγματικότητα επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα, καθώς η σύνδεση πανεπιστημιακού τίτλου και επαγγελματικής πορείας δεν είναι πλέον τόσο άμεση όσο στο παρελθόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι το αντικείμενο που αρέσει πραγματικά στον μαθητή να μελετά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dipttc3a9py9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο «κόφτης» της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής «φρενάρει» την εισαγωγή στα ΑΕΙ: Η ανάλυση Στρατηγάκη

Όπως εξηγεί στην ανάλυσή του ο εκπαιδευτικός αναλυτής για τις Πανελλήνιες 2026 δεν καταγράφονται ουσιαστικές μεταβολές στον αριθμό των εισακτέων. «Σε μόλις 14 Τμήματα είχαμε μείωση των θέσεων που κυμάνθηκε από 5έως 32 θέσεις με τη Σχολή Αστυφυλάκων να έχει σημαντική μείωση 100 θέσεων. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον αριθμό των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές. Σε 29 Τμήματα είχαμε αύξηση από 5 έως 22 θέσεις και στην Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας είχαμε 33 θέσεις περισσότερες από πέρυσι. Αναμενόμενο είναι να μην έχουμε μεταβολές στον αριθμό των εισακτέων, αφού αυτός ο αριθμός δεν καθορίζει τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν σε κάθε Τμήμα. Μετά την καθιέρωση της ΕΒΕ το 2021 και τις χιλιάδες κενές θέσεις που δημιουργούνται κάθε χρόνο στα ΑΕΙ ο αριθμός των εισακτέων μας δείχνει μόνο τον μέγιστο αριθμό των υποψηφίων που θα δεχθεί κάθε Τμήμα.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-di5pzqx3ccs1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τον ίδιο μετά την εφαρμογή της ΕΒΕ, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους υποψηφίους δεν είναι απαραίτητα οι ίδιες οι Βάσεις των σχολών, αλλά η δυνατότητα να περάσουν το κατώφλι συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, το 2025 συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 73.941 υποψήφιοι από τα Γενικά Λύκεια. Από αυτούς, περισσότεροι από 20.000 μαθητές αποκλείστηκαν εξαιτίας της ΕΒΕ και δεν μπόρεσαν καν να συμπληρώσουν Μηχανογραφικό Δελτίο. Το ποσοστό αποκλεισμού άγγιξε το 27,7%, αποδεικνύοντας ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής λειτουργεί ως καθοριστικός μηχανισμός περιορισμού της πρόσβασης στα ΑΕΙ. Παρόλα αυτά, όσοι κατάφεραν να περάσουν την ΕΒΕ και να υποβάλουν Μηχανογραφικό είχαν εξαιρετικά υψηλές πιθανότητες επιτυχίας. Το συνολικό ποσοστό εισαγωγής για τους υποψηφίους των ΓΕΛ έφτασε περίπου στο 70,3%, καθώς όσοι υπέβαλαν Μηχανογραφικό πέρασαν σχεδόν όλοι (ποσοστό 97,5%).

Πολύ διαφορετική είναι η εικόνα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Εκεί, οι αριθμοί αποτυπώνουν μια πιο δύσκολη πραγματικότητα. Από τους 14.696 υποψηφίους, οι 5.753 αποκλείστηκαν λόγω ΕΒΕ ήτοι το 39,14%, ενώ τελικά μόλις 5.314 κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποιο ΑΕΙ. Το ποσοστό επιτυχίας περιορίστηκε στο 36,15%, δηλαδή περίπου ένας στους τρεις υποψηφίους πέρασε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μάλιστα όπως επισημαίνει ο κ. Στρατηγάκης «πέρα από τις περιζήτητες σχολές στις υπόλοιπες σχολές τα πράγματα είναι πολύ πιο ήπια. Αν μάλιστα οι υποψήφιοι μπορούν να μετακινηθούν και σε άλλες πόλεις, τότε οι ευκαιρίες σπουδών είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν εξαιρετικά περιφερειακά Πανεπιστήμια όπου οι σπουδές είναι ποιοτικές τα επιστημονικά αντικείμενα ενδιαφέρονται και οι συνθήκες πολύ καλύτερες, χωρίς όλο αυτό το χάος που υπάρχει κυρίως στις σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τα επιστημονικά αντικείμενα είναι πολλά και ενδιαφέροντα, απλά οι βάσεις χαμηλώνουν όσο απομακρυνόμαστε από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τελικά η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν είναι τόσο δύσκολη όσο ακούγεται (εξαιρούμε τις περιζήτητες σχολές), επιβεβαιώνοντας το υψηλό ποσοστό επιτυχίας από το Γενικό Λύκειο.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibnmp3mf04p?integrationId=40599y14juihe6ly}