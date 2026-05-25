Οι μαθητές της Γ Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ετοιμάζονται πυρετωδώς για τις Πανελλήνιες 2026 μέσω των οποίων θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν συνολικά 68.788 θέσεις στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.
Η έναρξη της διαδικασίας έχει οριστεί για την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους μαθητές των ΓΕΛ, οι οποίοι θα εξεταστούν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Έκθεση). Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, τη σκυτάλη παίρνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα εξεταστούν στα Νέα Ελληνικά, ξεκινώντας κι αυτοί τη δική τους πορεία στις Πανελλήνιες.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘΑ οι μαθητές στα ΓΕΛ στις 3 Ιουνίου θα εξεταστιύν σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας.
Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ αντίστοιχα ενώ στις 2 Ιουνίου θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Οι εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου. Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).
Πανελλήνιες 2026 Νοελληνική Γλώσσα - Έκθεση ΓΕΛ: Τι περιλαμβάνει η εξέταση των υποψηφίων
Για την εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» (Έκθεση) Γενικής Παιδείας, οι υποψήφιοι/ες αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου.
Δίνονται στους/στις υποψηφίους/ες δύο ή τρία κείμενα, τα οποία δεν εμπεριέχονται στα διδακτικά βιβλία που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος, συνολικής έκτασης έως τρεις σελίδες, ένα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή, (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο)· τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί να είναι σε ολοκληρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή: δημοσιογραφικά άρθρα, συνεντεύξεις, κριτικές, δοκίμια, επιστημονικά κείμενα, αφίσες με λεζάντα, πληροφοριακά κείμενα με εικόνες, σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα κ.ά.), διαφορετικά μεταξύ τους ως προς το κειμενικό είδος, ώστε να αποτιμάται η αναγνωστική ικανότητα των υποψηφίων σε ποικιλία κειμενικών ειδών. Τα κείμενα μπορούν να συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.
Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν στάσεις, αξίες, ιδέες κ.ά. βασιζόμενοι/ ες σε στοιχεία των κειμένων, καθώς επίσης να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσεων (όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο των μη λογοτεχνικών κειμένων πρέπει να είναι συναφές με κάποιον ή κάποιους από τους θεματικούς άξονες που προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα.
Τα κείμενα συνοδεύονται από τα εξής θέματα:
1 . Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση από τους/τις υποψηφίους/ες μέρους ενός κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα. Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες.
2. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης. Ένα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα.
Τα ερωτήματα σχετίζονται με:
α) Την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνικού, ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και του χρό- νου) με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των ενεργειών των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που αναφέρονται στα κείμενα, και των σχέσεων μεταξύ τους,
β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων και προθέσεων του συντάκτη/συντακτών των κειμένων, καθώς και την τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου,
γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημάτων, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους αξίας,
δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κειμενικών δεικτών που οργανώνουν το κείμενο ως σημασιοδοτημένη κατασκευή – δηλαδή, οι υποψήφιοι/ες να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο δείκτες (π.χ. λεξιλόγιο, ρηματικά πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά μέσα, τρόπους σύνταξης, κ.ά.) και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία τους στο κείμενο,
ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, παραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε ένα κείμενο, αφού λάβουν οι υποψήφιοι/ες υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμφραζόμενα,
στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος, την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του νοήματος κ.ά.
Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες, που επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητά τους (15+10+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους.
3. Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι υποψήφιοι/ες, αφενός να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/ ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους θέσεις. Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις. Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Στα παραπάνω θέματα χρειάζεται να είναι σαφής και προσεκτική η διατύπωση των ερωτημάτων, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις στις απαντήσεις των υποψηφίων.
4. Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου, 300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του θέματος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό είδος) και ζητεί από τους/τις υποψηφίους/ες την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς. Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.
Πότε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις Πανελλήνιες 2026 και πότε θα βγουν οι Βάσεις Εισαγωγής
Μόλις ολοκληρωθεί η εξετάση κάθε μαθήματος στο πλαίσιο των Πανελληνίων λίγες μέρες αργότερα οι βαθμολογητές αναλαμβάνουν το απαιτητικό έργο της βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων. Σε πρώτη φάση θα δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα τεθεί από πλευράς Υπουργείου η βαθμολόγηση για τα μαθήματα Προσανατολισμού και την Έκθεση που είναι κοινό μάθημα για τους υποψηφίους όλων των βαθμίδων. Παραδοσιακά οι οι αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα εκτός από τις βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα και τα Αγωνίσματα θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.
Σε δεύτερο χρόνο και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση κάθε Ειδικού Μαθήματος θα «τρέξει» η διαδικασία και για τις βαθμολογίες αυτών των μαθημάτων και των αγωνισμάτων. Με όλα αυτά τα δεδομένα και τις αναλυτικές βαθμολογίες του υποψηφίου (σε υποχρεωτικά μαθήματα, ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ) προκύπτει η τελική βαθμολογία και τα αντίστοιχα μόρια ώστε να γίνουν οι αναγωγές που απαιτούνται από πλευράς υποψηφίων για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν έχοντας πάντα κατά νου και το δεδομένο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας η ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνει τέλη Ιουνίου. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026 και να το οριστικοποιήσουν μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνει το Υπ. Παιδείας. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να επισκεφθεί τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να συμπληρώσει τη σειρά προτίμησης του για τις σχολές που τον ενδιαφέρουν. Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 δρομολογείται για τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς και πού θα υπολογίσετε τα μόρια σας
Οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν εύκολα, γρήγορα και αυτόματα τα μόρια τους μέσα από την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε αν είστε υποψήφιος ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ. Έπειτα, θα πρέπει να επιλέξετε σε ποια ομάδα προσανατολισμού ανήκετε. Τέλος, θα βάλετε τις βαθμολογίες του κάθε μαθήματος σας στην ειδική κατηγορία. Στη συνέχεια θα δείτε μία σελίδα με τα τμήματα και πόσα μόρια συγκεντρώνετε σε κάθε σχολή.
Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετείχε στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής: Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας.
Τα τέσσερα ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.
