Σημαντικές πρεμιέρες, καταξιωμένους καλλιτέχνες, διεθνείς συνεργασίες, νέες παραγωγές όπερας και χορού, κ.ά., περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της ΕΛΣ για την περίοδο 2026-27.

Το νέο πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την καλλιτεχνική περίοδο 2026/27, με την υπογραφή του Καλλιτεχνικού της Διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη, φέρνει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος σημαντικές πρεμιέρες, καταξιωμένους καλλιτέχνες, νέες δημιουργίες, διεθνείς συνεργασίες, νέες φιλόδοξες παραγωγές όπερας και χορού, μεικτά θεάματα, μουσικές παραστάσεις, κλασικό μπαλέτο, αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών και μια όπερα για παιδιά και νέους.

Με το νέο πρόγραμμα 2026/27, η Εθνική Λυρική Σκηνή προτείνει κορυφαίους σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυματολόγους και χορογράφους από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο όπως, μεταξύ άλλων, οι Ουίλλιαμ Κέντριτζ, Στήβεν Λάνγκριτζ, Κέιτι Ντάβενπορτ, Βαλεντίνα Τούρκου, Αλέξανδρος Ευκλείδης, Ειρήνη Βιανέλλη, Σαμπίν Τώυνισσεν, Άλαν Χράνιτελ.



Τις παραγωγές θα διευθύνουν διεθνώς αναγνωρισμένοι αλλά και νεότεροι Έλληνες και ξένοι αρχιμουσικοί όπως, μεταξύ άλλων, οι Βασίλης Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος Τερζάκης, Ντμίτρι Γιουρόφσκι, Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι, Ζακ Λακόμπ, Σέστο Κουατρίνι, Λουκάς Καρυτινός, Χοσέ Σαλασάρ.



Μαζί με τους πρωταγωνιστές της ΕΛΣ Δημήτρη Πλατανιά, Τάση Χριστογιαννόπουλο, Τσέλια Κοστέα, Βασιλική Καραγιάννη, Διονύση Σούρμπη, Τάσο Αποστόλου, Πέτρο Μαγουλά, Γιάννη Γιαννίση, Γιάννη Χριστόπουλο, στις παραγωγές του 2026/27 θα έχουμε τη χαρά να δούμε και να ακούσουμε διεθνώς καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ερμηνευτές όπως, μεταξύ άλλων, οι Σόνια Γιόντσεβα, Ερμονέλα Γιάχο, Τσαρλς Καστρονόβο, Μπράιαν Τζέιντ, Αρτούρο Τσακόν-Κρους, Ρικκάρντο Μάσσι, Μαρσέλο Πουέντε, Ανίτα Ρατσβελισβίλι, Χοβαννές Αϊβαζιάν, Χρήστος Κεχρής, Μαίρη-Έλεν Νέζη, Ντμίτρι Γκολόβνιν, Ματίλντε Βάλλεβικ, Δανάη Κοντόρα, Άννα Αγάθωνος, Χρυσάνθη Σπιτάδη.



Δίπλα στους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ, τη φετινή καλλιτεχνική περίοδο θα εμφανιστούν στη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος διεθνώς αναγνωρισμένοι χορευτές, μεταξύ των οποίων οι Μάια Μακατέλι, Ελίζαμπετ Τόνεφ, Ξένια Οβσιάνικ, Καρολλίνα Μπάστος, Λετίσια Ντίας, Γιανγκ Γκιου Τσόι, Αλεχάντρο Βιρέγες.



Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή –σε μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το βρετανικό Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης–, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, με την υπογραφή του κορυφαίου εικαστικού καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Ουίλλιαμ Κέντριτζ.



Τον Δεκέμβριο του 2026, ένα αριστούργημα του ρωσικού ρεπερτορίου, η Ντάμα πίκα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, έρχεται σε μια νέα φιλόδοξη παραγωγή σε σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου Βρετανού σκηνοθέτη Στήβεν Λάνγκριτζ.



Τον Μάρτιο του 2027, το αριστούργημα του 20ού αιώνα Ασώτου ανάβασις (The Rake’s Progress) του Ίγκορ Στραβίνσκι επιστρέφει μετά από μισό αιώνα στο ρεπερτόριο της ΕΛΣ, σε μια νέα συναρπαστική σκηνοθεσία του διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη Αλέξανδρου Ευκλείδη.



Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2027, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το μνημειώδες αριστούργημα της δυτικής μουσικής, τη Missa solemnis του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, στο πλαίσιο της επετείου των διακοσίων ετών από τον θάνατο του κορυφαίου συνθέτη. Ένα φιλόδοξο μεικτό θέαμα με τη συμμετοχή της Ορχήστρας, της Χορωδίας και του Μπαλέτου της ΕΛΣ.



To Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2027 μια νέα χορογραφία της Βαλεντίνας Τούρκου πάνω στο Λεωφορείον ο Πόθος του Τεννεσσή Ουίλλιαμς –μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας (Μάριμπορ)–, ενώ τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Ιανουάριο του 2027 θα αναβιώσει η κλασική παραγωγή της Ζιζέλ σε χορογραφία Βερόνικας Βιγιάρ και Ελένας Ιγκλέσιας.



Με την αναβίωση του συναρπαστικού Οθέλλου του Βέρντι, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2027, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα τιμήσει τον Ρόμπερτ Ουίλσον, τον κορυφαίο αβανγκάρντ δημιουργό, ο οποίος επαναπροσδιόρισε τη σκηνική γλώσσα της όπερας. Οι δύο ασπρόμαυρες, κινηματογραφικής αισθητικής παραγωγές του Νίκου Σ. Πετρόπουλου επιστρέφουν στην ΕΛΣ: η Τόσκα του Πουτσίνι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2027 και ο Ριγολέττος του Βέρντι τον Ιούλιο του 2027. Η παραδοσιακή ιαπωνική κουλτούρα αναμετράται με τον αμερικανικό μοντερνισμό στη Μαντάμα Μπαττερφλάι του Πουτσίνι, στη σκηνοθεσία του Ούγκο ντε Άνα, η οποία αναβιώνει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2027.



Το μουσικό παραμύθι της Λένας Πλάτωνος Το αηδόνι του αυτοκράτορα επιστρέφει από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Ιανουάριο του 2027 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, για να συναντήσει το παιδικό και εφηβικό κοινό, σε εννέα παραστάσεις για οικογένειες και σχολεία.



Η Δήμητρα Γαλάνη υπογράφει μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση με τίτλο Ακόμα κι αν φύγεις…, αποτίνοντας φόρο τιμής σε μια μοναδική στιχουργό του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαριανίνα Κριεζή. Συμμετέχουν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας.



Σε συνέχεια των διεθνών περιοδειών της σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, τον ερχόμενο Οκτώβριο η ΕΛΣ θα παρουσιάσει μια μεγάλη συναυλία στο εμβληματικό Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, με τίτλο Nikos Kazantzakis: An Odyssey in Music και με έργα Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Σκαλκώτα, Μητρόπουλου και Κουμεντάκη.



Η λατρευτική μουσική επιστρέφει στο πρόγραμμα της ΕΛΣ, με το 4ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής να πραγματοποιείται τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας του 2027, σε εκκλησίες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Πλάκα και το κέντρο της Αθήνας.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το τρίμηνο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2026 ξεκινάει την 1η Ιουνίου 2026 στις 12.00, από την ticketservices.gr και τα Ταμεία της ΕΛΣ.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης σημειώνει: «Η καλλιτεχνική περίοδος 2026/27 φέρνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια νέα κατεύθυνση στο ρεπερτόριό της, με σημαντικές πρεμιέρες και μεγάλες επιστροφές. Δύο έργα που έχουν καθορίσει την εξέλιξη της μουσικής μάς προσκαλούν σε μια γενναιόδωρη καταβύθιση στον πυρήνα της τέχνης μας: Ο Ορφέας του Μοντεβέρντι –έργο με το οποίο γεννήθηκε η τέχνη της όπερας πριν από τέσσερις αιώνες– και η Missa solemnis του Μπετόβεν –ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα της δυτικής μουσικής– θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή.



Μαζί με αυτά, ένα άλλο ορόσημο του 20ού αιώνα, η Ασώτου ανάβασις (The Rake’s Progress) του Στραβίνσκι, επιστρέφει στο ρεπερτόριο της ΕΛΣ μετά από μισό αιώνα. Αλλά και η Ντάμα πίκα, το σπάνιο αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι, θα σημάνει την επιστροφή της Ρωσικής Σχολής στην ΕΛΣ, η οποία έχει ορίσει τη λυρική τέχνη παγκοσμίως.



Η διεθνής μας παρουσία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και εντυπωσιακά αποτελέσματα: Φέτος η ΕΛΣ εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, με ένα αμιγώς ελληνικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον Νίκο Καζαντζάκη, ενώ την ίδια στιγμή συνυπογράφει μαζί με το βρετανικό Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης τη νέα σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού Ουίλλιαμ Κέντριτζ πάνω στον Ορφέα.



Από τις αναβιώσεις μας ξεχωρίζει ο εμβληματικός Οθέλλος του Βέρντι, με την υπογραφή του Ρόμπερτ Ουίλσον, στον οποίο αποτίνουμε έναν ύστατο φόρο τιμής για όλα όσα πρόσφερε στη σκηνική παρουσίαση της λυρικής τέχνης. Παράλληλα, αναβιώνουμε τρία από τα αριστουργήματα του οπερατικού ρεπερτορίου, την Τόσκα και τον Ριγολέττο σε σκηνοθεσία του Νίκου Σ. Πετρόπουλου και τη Μαντάμα Μπαττερφλάι με την υπογραφή του Ούγκο ντε Άνα.



Το Μπαλέτο μας, μαζί με την αναβίωση της κλασικής Ζιζέλ, θα παρουσιάσει τη νέα παραγωγή Λεωφορείον ο Πόθος, βασισμένη στο ομώνυμο αριστούργημα του Τεννεσσή Ουίλλιαμς σε χορογραφία Βαλεντίνας Τούρκου – μια συμπαραγωγή μας με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας (Μάριμπορ), ενώ θα συμμετέχει και στο μεικτό θέαμα που θα δημιουργήσουμε για τη Missa solemnis.

Ένα πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα σε μια μοναδική δημιουργό προτείνει η Δήμητρα Γαλάνη. Το Ακόμα κι αν φύγεις… είναι ένας μικρός φόρος τιμής στη Μαριανίνα Κριεζή και θα φέρει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ένα ξεχωριστό σύμπαν του ελληνικού τραγουδιού.



Για μια σειρά εννέα παραστάσεων, θα παρουσιάσουμε ξανά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος το Αηδόνι του αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος σε σκηνοθεσία Κατερίνας Πετσατώδη – μια πολύχρωμη, animated εισαγωγή για τα παιδιά στον κόσμο της όπερας.



Το 4ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής θα επιστρέψει στην Πλάκα το Πάσχα του 2027 με δεκάδες συναυλίες τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.



Θα ήθελα να καλωσορίσω τους δεκάδες Έλληνες και ξένους δημιουργούς που θα αναλάβουν να ζωντανέψουν τις φετινές μας παραγωγές και να τις θέσουν στην κρίση του κοινού και να τους ωθήσω να αναλάβουν άφοβα το καλλιτεχνικό ρίσκο που τους αναλογεί.



Για την πραγματοποίηση του φετινού μας προγράμματος, για τη μεγάλη περιοδεία μας στην Αμερική, αλλά και για την πολυετή στήριξη, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον Πρόεδρό του Ανδρέα Δρακόπουλο. Η ιδιαίτερη σχέση αλληλοκατανόησης και εκτίμησης που έχουμε δημιουργήσει έχει φέρει σπουδαία αποτελέσματα για την ΕΛΣ και τη διεθνή της υπόσταση.



Μια άλλη σχέση που χτίζουμε εδώ και χρόνια πολύ προσεκτικά, αυτή με τους ιδιώτες χορηγούς, μας έχει δώσει μια σημαντικότατη δυνατότητα να χρηματοδοτούμε το καλλιτεχνικό μας έργο και να μπορούμε να υλοποιούμε κάθε καλλιτεχνικό όραμα που αξίζει να παρασταθεί. Για τη φετινή σεζόν θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα από όλους τη ΔΕΗ, τον Μεγάλο μας Χορηγό για τη διαχρονική στήριξη του συνόλου του Οργανισμού μας. Θερμές ευχαριστίες απευθύνω στην Τράπεζα Πειραιώς, την Prodea Investments, τη Metlen Energy & Metals και τη Eurobank.



Η Εθνική Λυρική Σκηνή είναι ένας κρατικός φορέας η ύπαρξη και η επιβίωση του οποίου καθορίζεται από την επιχορήγηση που λαμβάνει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι όμως η γνώση, η αφοσίωση, το πραγματικό ενδιαφέρον, η δημιουργική σκέψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη που προσφέρει στην ΕΛΣ όχι απλώς μια χρηματοδότηση, αλλά όλα εκείνα τα εργαλεία και τις δυνατότητες για την εξέλιξη του μοναδικού ελληνικού λυρικού θεάτρου σε έναν πολυεπίπεδο και διεθνή οργανισμό παραγωγής πολιτισμού. Την ευχαριστώ από καρδιάς.



Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την άξια ομάδα των ακούραστων συνεργατών μου, τον Πρόεδρο Χαρίτωνα Σταυρόπουλο, τα Μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου Δημήτρη Δημητριάδη, Ελένη Σκάρκου, Δήμητρα Φιλίππου, Νικόλαο Σαρρή, αλλά και το σύνολο του καλλιτεχνικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού της ΕΛΣ για την καθοριστική συμβολή τους στο έργο του Οργανισμού μας».

Η Υπουργός Πολιτισμού Δρ Λίνα Μενδώνη σημειώνει για το νέο πρόγραμμα της ΕΛΣ: «Το πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για την καλλιτεχνική περίοδο 2026/27, κινείται στοχαστικά, στη δημιουργική και ευφάνταστη γραμμή που έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια, επιτυγχάνοντας όχι μόνο τη θερμότατη επιβράβευση του κοινού, το οποίο την κατατάσσει στις μεγάλες διεθνείς μουσικές σκηνές, αλλά και την προσέλκυση των νέων που διψούν για ποιότητα. Η μακρά, πλέον, παράδοση που έχει δημιουργήσει στην παρουσίαση έργων εμβληματικών, οιστρηλατεί το σύγχρονο στίγμα της, τηρώντας απαρέγκλιτα τα κορυφαία καλλιτεχνικά κριτήρια. Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της έχει καθοριστική συμβολή το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο εργάζεται με απόλυτη αφοσίωση, όπως και οι καθοριστικές συνέργειες με κορυφαίους καλλιτέχνες και δημιουργούς που ερμηνεύουν μεγάλα έργα στον γαλαξία του Μουσικού Θεάτρου. Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η ΕΛΣ, και αυτή τη σεζόν, στο ελληνικό και στο διεθνές κοινό, είναι εξαιρετικά πυκνό και σύνθετο, συγκροτούμενο από νέες εμβληματικές παραγωγές, μυθικές αναβιώσεις, υψηλού επιπέδου διεθνείς συνεργασίες και μεικτά θεάματα, με τη συμμετοχή καταξιωμένων, σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργών και ερμηνευτών.



Το πρόγραμμά της ανοίγει στα τέλη του προσεχούς Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας, για πρώτη φορά, τον Ορφέα του Μοντεβέρντι, σε συμπαραγωγή με το βρετανικό Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, σε σκηνοθεσία του κορυφαίου σκηνοθέτη Ουίλλιαμ Κέντριτζ. Για να τη διαδεχθεί, λίγο μετά, ένα από τα αριστουργήματα του Τσαϊκόφσκι, η αειθαλής όπερα Ντάμα πίκα, που βασίζεται σε έργο του Αλεξάντρ Πούσκιν και αναφέρεται στην απληστία, την εμμονή και τις συνέπειες των επιλογών μας. Θα ακολουθήσει, στα τέλη Μαΐου του 2027, το έργο Missa solemnis του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, εκφράζοντας την πνευματικότητα και την πίστη του δημιουργού της. Διέπεται από μία ισχυρή αίσθηση θεότητας και προσωπικής εξύψωσης. Το έργο, αποτελώντας σημείο αναφοράς στη δυτική μουσική, φιλοξενείται, για πρώτη φορά, στη Λυρική, τιμώντας την επέτειο των διακοσίων χρόνων από τον θάνατο του μετεωρικού δημιουργού. Το πρόγραμμα των παραστάσεων όπερας συμπληρώνουν η αναβίωση, την προσεχή άνοιξη, του Οθέλλου του Βέρντι, η επιστροφή των δύο ασπρόμαυρων, κινηματογραφικής αισθητικής, παραγωγών του Νίκου Σ. Πετρόπουλου, της Τόσκας του Πουτσίνι και του Ριγολέττου του Βέρντι, αλλά και η αριστουργηματική Μαντάμα Μπαττερφλάι, που ανεβαίνει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, το θέρος του 2027.



Η επιτυχής συνταγή της ΕΛΣ είναι εξαιρετικά απλή στον πυρήνα της: Απευθύνεται σε μεγάλα ακροατήρια, που υπερβαίνουν, κατά πολύ, τους λάτρεις του λυρικού θεάτρου, με την επιμονή σε ιδιαίτερα δύσκολες παραγωγές, όλο και υψηλότερης ποιότητας. Το λυρικό θέατρο, τέχνη καθολικής διάστασης, προσφέρει «πολιτισμό για όλους». Ποτέ άλλοτε η Εθνική Λυρική Σκηνή δεν είχε τέτοια διεθνή ακτινοβολία, τόση απήχηση στο κοινό και επιτυχία στις καλλιτεχνικές επιλογές της που πιστώνεται στους ανθρώπους της. Στο πρόσωπο του καλλιτεχνικού της διευθυντή, του Γιώργου Κουμεντάκη, αγαπητού φίλου και καταξιωμένου δημιουργού, που συνδυάζει τη βαθιά γνώση και αγάπη του αντικειμένου του, με τον δυναμισμό και τις ικανότητες που απαιτεί η διοίκηση ενός σπουδαίου εμβληματικού θεσμού, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια, αλλά και την απόλυτη πεποίθησή μου ότι, και η καλλιτεχνική περίοδος 2026/27 θα μας χαρίσει μοναδικές στιγμές μουσικής απόλαυσης και αισθητικών εμπειριών».

H Εθνική Λυρική Σκηνή επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)