Ο καύσωνας επηρεάζει έντονα τη Βρετανία , ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για την υγεία και αναμένονται πιθανές νέες υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της κατέγραψε η Βρετανία, καθώς η θερμοκρασία στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου έφτασε τους 33,5°C, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μετρήσεις της Μετεωρολογίκης Υπηρεσίας.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 34°C, καθώς το έντονο κύμα ζέστης που πλήττει την Αγγλία και την Ουαλία συνεχίζεται.

Ήδη από την Κυριακή (24/05), οκτώ περιοχές στη νότια και ανατολική Αγγλία εισήλθαν επίσημα σε συνθήκες καύσωνα, έπειτα από τρεις συνεχόμενες ημέρες κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τα προβλεπόμενα όρια.

Παράλληλα, έχουν εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω υψηλών θερμοκρασιών στη κεντρική και ανατολική Αγγλία, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και την Τετάρτη.

Η ζέστη κορυφώνεται

Η Δευτέρα (25/05) και η Τρίτη (26/05) αναμένεται να είναι οι θερμότερες ημέρες της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες στη νότια Βρετανία να φτάνουν τους 35°C.

Ωστόσο, η Δευτέρα προβλέπεται να είναι η ημέρα με την πιο εκτεταμένη ζέστη, καθώς και οι τέσσερις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να βιώσουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες της χρονιάς μέχρι στιγμής.

Η Ουαλία ενδέχεται επίσης να καταγράψει νέο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο τις επόμενες ημέρες, ξεπερνώντας τους 30,6°C που είχαν σημειωθεί στο Νιούπορτ το 1944.

Ωστόσο, δεν απειλούνται μόνο τα ημερήσια ρεκόρ θερμοκρασίας. Υπάρχει πιθανότητα τη νύχτα της Δευτέρας ή της Τρίτης η θερμοκρασία σε κάποια περιοχή να μην πέσει κάτω από τους 18,9°C, καταρρίπτοντας έτσι το ρεκόρ υψηλότερης νυχτερινής θερμοκρασίας για τον Μάιο, που είχε καταγραφεί στο Φόλκστοουν το 1947.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ / BBC