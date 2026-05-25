Θερμές αέριες μάζες φέρνουν 32άρια και απογευματινές καταιγίδες, η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Η γενικευμένη αστάθεια είναι σε αποδρομή και πλέον ο καιρός μπαίνει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με παρένθεση τοπικές καταιγίδες και μπόρες μικρής διάρκειας όπως φαίνεται στην νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιό του.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του το καιρικό σκηνικό των επόμενων ημερών συνδυάζει άνοδο της θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες, δημιουργώντας ένα «κοκτέιλ» ζέστης και απογευματινής αστάθειας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Θερμές αέριες μάζες που επηρεάζουν τη χώρα μας θα ανεβάσουν αισθητά τη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει κατά τόπους τους 32 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, μακριά από τη θαλάσσια επίδραση. Στα νησιά οι θερμοκρασίες θα είναι πιο ήπιες, κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου, λόγω των θαλάσσιων ανέμων που λειτουργούν εξισορροπητικά. Παρά τη ζέστη, δεν θα λείψουν τα φαινόμενα αστάθειας, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, στη Μακεδονία και κατά διαστήματα στη Θεσσαλία. Τα φαινόμενα θα είναι σύντομα, αλλά ενδέχεται τοπικά να έχουν έντονο χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ. Παράλληλα με τη ζέστη, η ατμόσφαιρα θα παραμείνει σχετικά ασταθής, κυρίως τις απογευματινές ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dirrev9gf0u1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καιρός: Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου μέχρι και την Τετάρτη 27/5

Όταν θερμές αέριες μάζες μεταφέρονται από την κεντρική Ευρώπη προς την περιοχή μας μέσω των Β. Βαλκανίων. Η ηλιοφάνεια και οι πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στις κεντροδυτικές περιοχές της Ευρώπης. Οι αιτίες είναι η μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Β. Αφρική και οι συνθήκες αντικυκλωνικής κυκλοφορίας που συντελούν στη περαιτέρω θέρμανσή τους. Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), οι συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας θα είναι ευνοϊκές για την επικράτηση Β-ΒΑ ανέμων με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Αιγαίο), τον περιορισμό της απογευματινής αστάθειας και την άνοδο της θερμοκρασίας ως τους 31 βαθμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Τετάρτη (27/6), τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δ-ΒΔ Ελλάδα τη Μακεδονία και πιθανώς στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Πέμπτη (28/5), οι συνθήκες θα γίνουν περισσότερο ευνοϊκές για την εκδήλωση τοπικών όμβρων και καταιγίδων τις απογευματινές ώρες στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το βράδυ κατά τόπους στη βόρεια χώρα στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 32 και στα νησιά τους 28 βαθμούς.