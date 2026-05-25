Κάτοικοι της Τιμπίζ στο Βέλγιο καλούνται να εκκενώσουν την πόλη καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης των δοχείων σε φλεγόμενη αποθήκη.

Αρκετοί άλλοι ωστόσο, έλαβαν εντολή να μείνουν σπίτι με τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστές, ανέφερε το τοπικό συμβούλιο, λόγω της τοξικότητας του καπνού από την πυρκαγιά.

«Αυτή τη στιγμή, εκκενώνουμε τα κοντινά σπίτια που βρίσκονται στον δρόμο, καθώς υπάρχει σημαντικός κίνδυνος έκρηξης λόγω των δοχείων αερίου μέσα στο κτίριο», δήλωσε ο δήμαρχος Samuel d'Orazio στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό RTBF. Πρόσθεσε πως οι αρχές μετρούν την τοξικότητα του πυκνού μαύρου καπνού.

Η προειδοποίηση να παραμείνουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα επεκτείνεται από τις αρχές για όσους ζουν σε μια ευρεία περιοχή δυτικά των Βρυξελλών, καθώς οι τοξικοί καπνοί εξαπλώνονται σε όλη την περιοχή.

