Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση της έντονης οσμής που έχει προκαλέσει ανησυχία.

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει σε κατοίκους πολλών περιοχών της Αττικής η εμφάνιση ισχυρής οσμής αερίου στην ατμόσφαιρα, η οποία έγινε αισθητή κυρίως στα νότια προάστια και εξαπλώθηκε σε γειτονικούς δήμους, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των αρχών.

Η μυρωδιά καταγράφηκε αρχικά σε περιοχές όπως η Καλλιθέα και η Νέα Σμύρνη, ενώ στη συνέχεια αναφορές υπήρξαν και από τον Άλιμο, τη Γλυφάδα, το Παλαιό Φάληρο και τον Άγιο Δημήτριο, με αρκετούς πολίτες να κάνουν λόγο για έντονη και αποπνικτική οσμή.

Η γενικευμένη κατάσταση της έντονης οσμής οδήγησε αρκετά σχολεία στα νότια προάστια να δώσουν εντολή εκκένωσης και πρόωρου σχολάσματος της μαθητικής κοινότητας με αναστολή λειτουργίας και του Ολοήμερου. Αντίστοιχα είχαμε και εκκενώσεις επιχειρήσεων με τους εργαζομένους να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους μέχρι να διαπιστωθεί η προέλευση του φαινομένου.

Παρά την έντονη κινητοποίηση, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή φυσικού αερίου από το δίκτυο ή από εγκαταστάσεις της περιοχής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους σε διάφορα σημεία, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια για την προέλευση της οσμής, ενώ συστήνεται ψυχραιμία στους πολίτες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dimlp76i1e6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πολιτική προστασία: Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή

Από πλευράς του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνεται ότι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dimmkv5rh3gh?integrationId=40599y14juihe6ly}