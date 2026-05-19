«Θα με διατάξει το δικαστήριο να μου βάλουν πιπέρι στο στόμα» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στην προαναγγελία του ΠΑΣΟΚ για κατάθεση μήνυσης από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας πολύ πλούσιος και ευνοημένος από το Δημόσιο άνθρωπος», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας πως δεν έχει το δικαίωμα να κουνάει το δάχτυλο.

«Είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να πάει στα δικαστήρια. Θα με διατάξει το δικαστήριο να μου βάλουν πιπέρι στο στόμα. Θα το αντέξω κι αυτό. Κανένας δεν νοικιάζει ένα ακίνητο χωρίς να το θέλει. Αυτός πήγε σε διαγωνισμό», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και πρόσθεσε: «Ότι παίρνει 1.000 ευρώ είναι τελείως αστείο. Τι κάνει ο κ. Ανδρουλάκης; Ο κ. Ανδρουλάκης κέρδισε μια σύμβαση 10.000 ευρώ τον μήνα, αυτή έγινε επί μνημονίου 8.000 ευρώ τον μήνα, μετά ξαναπήγε 10.000 ευρώ τον μήνα. Άρα δεν παίρνει 1.000. Τι λέει έξυπνα; Λέει "εγώ παίρνω 1.000 ευρώ αφαιρουμένων των φόρων". Δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία και σε κανέναν. Και χαίρομαι διότι από την ώρα που έγινε η ιστορία του ακινήτου, διαπιστώνω ότι το ΠΑΣΟΚ μιλάει πιο πολιτικά. Αν συνέβαλα και εγώ για να καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνεις την τοξικότητα στην πολιτική στο τέλος θα τη λουστείς, αν λειτούργησα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση. Δεν πειράζει».

«Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας»

«Αν το μεγάλο αφεντικό, ο λαός, θέλει δεύτερες εκλογές, θα γίνουν και δεύτερες. Ξέρουμε από πριν το παιχνίδι, το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει απόφαση ότι δεν δέχεται και εμείς δεν μπορούμε με άλλο κόμμα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας στην Ελλάδα. Βλέποντας τα κόμματα της βουλής κανένα δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανένα. Είναι σαν να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Πρέπει να πάρει κάποιο κόμμα αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε;», είπε για το ζήτημα των συνεργασιών.

