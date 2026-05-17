Όσα επισημαίνει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ότι ο Παύλος Πολάκης έχει δίκιο στην κριτική που άσκησε στον Σωκράτη Φάμελλο.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι ο Παύλος Πολάκης θα κάνει δικό του κόμμα, σημειώνοντας ότι θεωρεί ότι δεν θα τα πάει άσχημα.

«Και όμως επί της ουσίας ο Παύλος Πολάκης είχε δίκιο στην κριτική του για να είμαστε και δίκαιοι. Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται πως με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στην ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, κάνοντας λόγο για προσβλητικούς και επιθετικούς χαρακτηρισμούς που- όπως υποστήριξε- δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί στο εσωτερικό του κόμματος, αμέσως μετά την ανακοίνωση της διαγραφής του βουλευτή Χανίων από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε απολύτως ανυπόστατα και απαράδεκτα τα υπονοούμενα περί «κρυφής ατζέντας» και εξυπηρέτησης συμφερόντων, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις του κόμματος λαμβάνονται συλλογικά και δεν μπορεί να αμφισβητούνται με προσωπικές αιχμές.