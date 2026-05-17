Η κίνηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα «πυροδοτήσει» αλυσιδωτές αντιδράσεις, καθώς ο ανεξάρτητος -πλέον- χανιώτης βουλευτής, δεν παραμένει καν μέλος των καθοδηγητικών οργάνων. Το ερώτημα είναι για πόσο ακόμα θα είναι μέλος του κόμματος, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι η υπόθεση θα φτάσει στην Επιτροπή Δεοντολογίας, με το ερώτημα της διαγραφής για τον Πολάκη.

Πάντως, με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση των στελεχών που στηρίζουν τον χανιώτη βουλευτή, τόσο στην Πολιτική Γραμματεία, όσο και στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και των συμμάχων του, όπως είναι ο Νίκος Παππάς.

Τελικό ξεκαθάρισμα

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή με νέο κόμμα, ήταν δεδομένο πως θα προκαλούσε αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό διότι στις τάξεις του κόμματος είχαν διαμορφωθεί δύο ομάδες. Η μία που θέλει να συμμετέχει στην ανασύνθεση του χώρου υπό τον πρώην πρωθυπουργό και η άλλη, που γνωρίζει ότι δεν ήταν ευπρόσδεκτη στο νέο εγχείρημα.

Επομένως, ήταν προφανές ότι η ένταση θα αυξανόταν. Ωστόσο, όλα κύλησαν με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι αναμενόταν, με την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος επιτέθηκε μετωπικά προς τον Σωκράτη Φάμελλο, να προκαλεί έντονες «αναταράξεις» με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τον θέσει εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θεώρησε ότι τα όσα έγραψε ο Πολάκης στα κοινωνικά δίκτυα ξεπερνούσαν τα όρια της κριτικής, καθώς αμφισβητούσε την ηθική και την ακεραιότητα του, όπως αναφέρουν στενοί του συνεργάτες. Και όπως όλα δείχνουν, δεν τελειώνει εδώ η ιστορία, καθώς ο κ.Φάμελλος αναμένεται να φτάσει τη σύγκρουση ως το τέλος, οδηγώντας την υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας και τον κ.Πολάκη, οριστικά εκτός Κουμουνδούρου.

Ωστόσο, η ένταση δεν αναμένεται να κοπάσει άμεσα. Μπορεί στην Κουμουνδούρου να λένε ότι με τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα παύει άμεσα να είναι μέλος τηε Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, όμως, ο Παύλος Πολάκης διαθέτει αρκετά στελέχη της επιρροής του στα καθοδηγητικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αναμένεται να αντιδράσουν στις κινήσεις της ηγεσίας και μάλιστα, σφοδρά.

Η στάση Παππά

Ερωτηματικό αποτελεί η στάση του Νίκου Παππά, που αποτελεί σύμμαχο του χανιώτη βουλευτή. Κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου θεωρούν ότι οι δυο τους βρίσκονταν σε πλήρη συνεννόηση τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα, δρούσαν συντονισμένα.

Υπενθυμίζουν ότι την περασμένη Τρίτη, ο Νίκος Παππάς απέστειλε επιστολή προς τον Σωκράτη Φάμελλο, ζητώντας του να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία με φόντο τις νέες εξελίξεις – κάτι που δήλωσε και δημόσια σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το ίδιο βράδυ, ακολούθησε τηλεφώνημα του Παύλου Πολάκη προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με το ίδιο αίτημα.

Σύμφωνα με πρόσωπα που ανήκουν στην πλειοψηφική ομάδα, τα δύο κορυφαία στελέχη, γνωρίζοντας ότι δεν έχουν θέση στο νέο εγχείρημα, θα επιχειρούσαν αρχικά να «τορπίλιζαν» τις πιθανότητες συνεννόησης με τον Τσίπρα και στη συνέχεια να κρατούσαν το κόμμα, ώστε να κατέβαινε απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό στις επόμενες εκλογές.