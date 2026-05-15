Ποτέ ίσως δεν έχουμε δει ένα τέτοιο δούλεμα του εκλογικού σώματος από πρωθυπουργό όσο το βράδυ της Παρασκευής στο Συνέδριο της ΝΔ όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για την ακρίβεια!
«Λυπάμαι και θυμώνω, βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρ’ όλο που ανεβαίνει - ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί μία μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών να παραμένουν σταθερές κι όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός καταχειροκροτούμενος από τους συνέδρους!
Ποτέ σε δυο προτάσεις δεν υπήρξαν τόσες ανακρίβειες, τόση παραποίηση της αλήθειας:
- «Λυπάμαι και θυμώνω, βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρόλο που ανεβαίνει» αναφέρει ο πρωθυπουργός! «Λυπάται και θυμώνει» - αλλά ποιος… κυβερνάει αυτή τη χώρα; Ευθύνη δεν αισθάνεται για την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα; «Ανεβαίνει το εισόδημα» αναφέρει - ναι αλλά η αγοραστική δύναμη μειώνεται με αποτέλεσμα ακόμα και η μεσαία τάξη να τα βγάζει δύσκολα πέρα! Μια αγοραστική δύναμη που σύμφωνα με όλα τα στοιχεία είναι κάτω από την αγοραστική δύναμη του 2009!
- «Ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί μία μεγάλη εθνική προσπάθεια», διαμηνύει ο Κ. Μητσοτάκης! Σοβαρά; Και γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη; Είναι μόνο εισαγόμενη η ακρίβεια; Δεν υπάρχουν καρτέλ, έλλειψη ανταγωνισμού, υπερκέρδη επιχειρήσεων, έμμεσοι φόροι για να εισπράττει το κράτος και να επιστρέφει μέρος τους μέσω επιδομάτων με μόνο στόχο την υφαρπαγή των ψήφων;
- «Μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών να παραμένουν σταθερές» τονίζει ο πρωθυπουργός. Μα ποιες μειώσεις φόρων; Αφού η κυβέρνησή του κόντρα σε οποιαδήποτε οικονομική λογική αρνείται κατηγορηματικά να μειώσει τον ΦΠΑ ή και να τον καταργήσει σε ορισμένες κατηγορίες. Και πώς οι μόνιμες αποδοχές θα παραμένουν σταθερές αφού τις κατατρώει ο πληθωρισμός;
- «Οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών να παραμένουν σταθερές κι όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί», «επιχειρηματολογεί» ο πρωθυπουργός! Έχουν επαφή με την πραγματικότητα εκεί στο Μαξίμου; Όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί πιστεύουν ότι πέφτουν οι τιμές; Ζουν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα;
Σπανίως ο υπογράφων εκφράζεται σε πρώτο πρόσωπο και με επιθετικό τόνο. Αλλά σε λαϊκές γειτονιές ζούμε, η δημοσιογραφία θα απαξιωθεί ακόμα περισσότερο αν δεν επιτελέσει το ρόλο της. Και αν θέλετε τη γνώμη μας η τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την ακρίβεια αποτυπώνει και την πραγματικότητα για «την Ελλάδα του 2030» που υπόσχεται ο Κ. Μητσοτάκης καταχειροκροτούμενος από το σύνολο των συνέδρων και των κορυφαίων στελεχών!