Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές.

Συναγερμός σήμανε στον Πειραιά, όταν μια κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλίπολη, λίγες ημέρες μετά την πτώση των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέροντάς τη στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Στη συνέχεια έδωσαν κατάθεση στις Αρχές οι οικείοι της, ανάμεσά τους και ο 50χρονος σύντροφός της, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που φέρεται να κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σενάριο που εξετάζεται, είναι η αυτοχειρίαν καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης.

Στην κατάθεσή του ο σύντροφός της είπε ότι ήταν στο μπάνιο την ώρα της πτώσης.

Στην ίδια κατάθεση συμπλήρωσε πως, όταν την αναζήτησε, διαπίστωσε την πτώση της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και κάλεσε το ΕΚΑΒ.