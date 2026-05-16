Τι σηματοδοτούν τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και πιθανότατα Σαμαρά. Οι τάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η αποστροφή στην πολιτική.

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει την αρχή με την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στις 21 Μαΐου.

Ακολουθεί τέλη Μαΐου, το αργότερο αρχές Ιουνίου, ο Αλέξης Τσίπρας, με το κόμμα που ανατρέπει τις σημερινές ισορροπίες και αμέσως μετά εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου ο Αντώνης Σαμαράς.

Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, δηλαδή, τίποτε δεν θα είναι ίδιο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, πλην όμως ταυτόχρονα και τίποτε δεν θα έχει κατασταλάξει.

-Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα αλλάξει εντελώς το τοπίο στο χώρο της προοδευτικής παράταξης. Θα επηρεάσει ιδιαιτέρως το ΠΑΣΟΚ αν στις δημοσκοπήσεις που ακολουθήσουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανιστεί με το καλημέρα στην τρίτη θέση. Το νέο κόμμα όμως θα επηρεάσει σε μέγιστο βαθμό τον ΣΥΡΙΖΑ που ήδη φυλλοροεί: Αν κατεβεί κόντρα στο κόμμα Τσίπρα, ακόμα και με συμμαχίες άλλων κινήσεων και προσωπικοτήτων του χώρου, το μείζον που μπορεί να διεκδικήσει είναι η κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση. Η Νέα Αριστερά ήδη διασπάται και ερευνά την πιο ωφέλιμη για αυτή επιλογή ως προς την εκλογική της κάθοδο.

-Το κόμμα της Καρυστιανού θα επηρεάσει περισσότερο από όσο αναμενόταν αρχικά το χώρο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ενώ πιθανότατα (και εφόσον η δυναμική του δεν πέσει περισσότερο) θα φέρει περισσότερο κόσμο στις κάλπες. Ενδιαφέρον εμφανίζει το αν και το πόσο θα διεμβολίσει την Πλεύση Ελευθερίας, αν θα ενσωματώσει τη Νίκη του Δ. Νατσιού, τι επίδραση θα έχει στο κόμμα Βελόπουλου, αλλά και στο κόμμα Βαρουφάκη.

-Το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία, πιθανόν δε θα την απειλήσει ακόμα και να μη φτάσει στο 25%, το όριο που θέτει ο εκλογικός νόμος για το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα. Μεσοπρόθεσμα όμως και εφόσον ο διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη αν δεν ανασυντάξει το χώρο, είναι πολύ πιθανό ο χώρος της κεντροδεξιάς, της δεξιάς και της άκρας δεξιάς να ανασυντεθεί πλήρως.

-«Άγνωστος Χ» παραμένει το ποσοστό της αποχής, ιδίως αν το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρυστιανού δεν κατορθώσουν να δώσουν ελπίδα στους πολίτες ώστε να προσέλθουν στην κάλπη. Το ποσοστό της αποχής είναι κρίσιμο καθώς μεταξύ άλλων αναμένεται να μικρύνει το ποσοστό που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία που εμφανίζει απώλειες.

Και μπορεί μέχρι να ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές διακοπές να ξεκινά η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού η όλη διαδικασία όμως θα είναι μακρά. Όλα δείχνουν πως ο ορίζοντας θα είναι μέχρι τις ευρωεκλογές του 2029, οπότε όλα δείχνουν πως θα έχει ολοκληρωθεί το νέο τοπίο.