Η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε την παραμικρή απόδειξη ότι τα σκάφη που έγιναν στόχοι εμπλέκονταν πράγματι σε οποιαδήποτε λαθραία διακίνηση.

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε αεροσκάφος που είχε εμφάνιση πολιτικού όταν εξαπέλυσε την πρώτη επιδρομή εναντίον φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, στην οποία σκοτώθηκαν ένδεκα άνθρωποι, στις αρχές του Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε χθες Δευτέρα η εφημερίδα New York Times.

Η πρακτική αυτή ενδέχεται να αποτελούσε έγκλημα πολέμου («προδοσία»), τονίζει το δημοσίευμα, καθώς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει ρητώς τη «δολιότητα» σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, με άλλα λόγια την εξαπάτηση του αντιπάλου ώστε να νομίζει πως έχει απέναντί του πολίτες.

Ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Steven J. Lepper, πρώην αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι αν το αεροσκάφος είχε βαφτεί με τρόπο που να συγκαλύπτει τη στρατιωτική του φύση και είχε πλησιάσει αρκετά ώστε να το βλέπουν οι επιβαίνοντες - ξεγελώντας τους ώστε να μην συνειδητοποιήσουν ότι έπρεπε να προβούν σε ενέργειες αποφυγής ή να παραδοθούν για να επιβιώσουν - αυτό θα ήταν έγκλημα πολέμου σύμφωνα με τα πρότυπα των ένοπλων συγκρούσεων.

«Η προστασία της ταυτότητάς σας αποτελεί στοιχείο δολιότητας», ανέφερε. «Εάν το αεροσκάφος που πετάει από πάνω δεν είναι αναγνωρίσιμο ως μαχητικό αεροσκάφος, δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε πολεμική δραστηριότητα», πρόσθεσε.

Ερωτήματα περί προδοσίας έχουν προκύψει σε κεκλεισμένων των θυρών ενημερώσεις του Κογκρέσου από στρατιωτικούς ηγέτες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αλλά δεν έχουν συζητηθεί δημόσια επειδή το αεροσκάφος είναι απόρρητο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν από τον Σεπτέμβριο εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον ταχύπλοων, που η Ουάσιγκτον παρουσιάζει ως ανήκοντα σε συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά. Στα πλήγματα, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, έχουν σκοτωθεί πάνω από 100 άνθρωποι.

Το πρώτο από τα πλήγματα αυτά είχε ανακοινωθεί τη 2η Σεπτεμβρίου από τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ κι είχε προκαλέσει τον θάνατο 11 ανθρώπων, όπως είχε αναφέρει.

Επικαλούμενο αμερικανούς αξιωματούχους ενήμερους σχετικά, το ρεπορτάζ των NYT αναφέρει ότι το πλήγμα έγινε από αεροσκάφος με πολιτικά χρώματα, χωρίς διακριτικά, που έφερε οπλισμό στο εσωτερικό της ατράκτου- όχι σε πυλώνες στα φτερά, κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανής.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σε αυτό το συμβάν δεύτερο, επαναληπτικό πλήγμα (η πρακτική αποκαλείται «double tap» στο ιδιόλεκτο τους) για να εξοντώσουν επιζήσαντες.

Το διπλό πλήγμα για να αποτελειωθούν ναυαγοί είχε ήδη χαρακτηριστεί από αμερικανούς κοινοβουλευτικούς έγκλημα πολέμου.

Κατόπιν, ο αμερικανικός στρατός άρχισε να χρησιμοποιεί αναγνωρίσιμα στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων οπλισμένων drones, για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του είδους, διευκρίνισαν οι NYT.