Το σχόλιο από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγή.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», σχολιάζει σε δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγή ρωτά: «Ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών; Ποιος χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος και να παράγονται τα μεγάλα υπερπλεονάσματα; Ποιος στερεί πόρους από την αγορά; Ποιος αρνείται τη μείωση των έμμεσων φόρων που έκαναν άλλες χώρες; Ποιος κατέστησε τη χώρα ουραγό στις μεταρρυθμίσεις, την αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα;».

Σημειώνει ότι «είναι δικό του επίτευγμα η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά», για να σχολιάσει: «εκτός και αν ο κ. Μητσοτάκης νιώθει απλά Υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση».