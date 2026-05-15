«Κύριε Μαρινάκη, θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να μεταφέρει στην Ελλάδα τα χρήματα, που διατηρεί σε λογαριασμούς του εξωτερικού;», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Μαρινάκης ομολόγησε πως η κυβέρνηση είναι πίσω από τη στοχοποίηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και χρησιμοποιεί τη λάσπη ως αντίποινα απέναντι στον αγώνα του Νίκου Ανδρουλάκη για διαφάνεια και δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Έστειλε μήνυμα ότι όσο συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα εντείνεται η επιχείρηση σπίλωσης.

Κύριε Μαρινάκη, μη χάνετε τον χρόνο σας. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη και πολιτική αυτονομία».

Η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει στην ανακοίνωσή της: «Και επειδή το φέρατε στη συζήτηση, σύμφωνα με τη δημόσια ρητορική σας, αναρωτιόμαστε:

Εσείς θα ζητήσετε από τους Υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που διατηρούν λογαριασμούς στο εξωτερικό, έχουν αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα στο εξωτερικό να τα επιστρέψουν στην Ελλάδα;

Θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να μεταφέρει στην Ελλάδα τα χρήματα, που διατηρεί σε λογαριασμούς του εξωτερικού;

Θα ζητήσετε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συνάπτουν νόμιμες συμβάσεις με το Δημόσιο να σταματήσουν γιατί είναι "ανήθικοι";

Θα ζητήσετε από όσους βουλευτές σας μισθώνουν ακίνητα σε φορείς να διακόψουν τις μισθώσεις;

ΥΓ. Στο επόμενο Forum "Αλήθεια" για τα fake news οργανώστε μια συζήτηση με εσάς, τον κ. "Ζούκοφ" και τον κ. "Δημήτρη Κατακουζηνό". Θα είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον κ. "Κατακουζηνό"».