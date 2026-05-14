Με το στόμα ανοιχτό έμειναν επισκέπτες αλλά και κάτοικοι της περιοχής στην θέα του καρχαρία στα ρηχά.

Σε απόσταση αναπνοής από την ακτή εντοπίστηκε να κολυμπά καρχαρίας στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας, προκαλώντας εντύπωση στους λουόμενους και τους κατοίκους της περιοχής. Το θαλάσσιο ζώο καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται σε ρηχά νερά, πολύ κοντά στην ακτογραμμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για νεαρό γαλάζιο καρχαρία ένα είδος που απαντάται συχνά στη Μεσόγειο Θάλασσα, ωστόσο σπάνια πλησιάζει τόσο κοντά στις ακτές. Ο γαλάζιος καρχαρίας της Μεσογείου δεν θεωρείται γενικά επιθετικός απέναντι στον άνθρωπο.

