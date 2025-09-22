Ερευνητής κατέγραψε ένα θηλυκό και δύο αρσενικά αυτού του είδους καρχαριών να ζευγαρώνουν.

«Κάτι θα γίνει» σκέφτηκε ένας ερευνητής στη Νέα Καληδονία, όταν είδε δύο αρσενικούς και ένα θηλυκό καρχαρία λεοπάρδαλη κοντά του. Είχε δίκιο, καθώς κατάφερε να καταγράψει για πρώτη φορά ζευγάρωμα του είδους στη φύση. Μια διαδικασία στην οποία ενεπλάκησαν και οι τρεις καρχαρίες που είδε.

Ο δρ. Hugo Lassauce, ερευνητής στο University of the Sunshine Coast, έκανε κατάδυση στη Νέα Καληδονία για να μελετήσει τον πληθυσμό των καρχαριών λεοπάρδαλη, όταν είδε ένα θηλυκό και δύο αρσενικά που έπιαναν τα θωρακικά πτερύγιά της.

«Σκέφτηκα, κάτι θα γίνει, θα μείνω εδώ με τις GoPro. Περίπου μία ώρα αργότερα, τελικά συνέβη», δήλωσε. Το πρώτο αρσενικό χρειάστηκε 63 δευτερόλεπτα και το δεύτερο 47.

«Μετά, τα αρσενικά έχασαν όλη την ενέργειά τους και έμειναν ακίνητα στον πυθμένα, ενώ το θηλυκό απομακρύνθηκε», περιέγραψε ο ερευνητής. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το απειλούμενο με εξαφάνιση είδος καταγράφεται να ζευγαρώνει και εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο υλικό θα δώσει πολύτιμες γνώσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την προσπάθεια προστασίας των καρχαριών λεοπάρδαλη.

Η αναπαραγωγική συμπεριφορά των καρχαριών σε μεγάλο βαθμό δεν είναι καταγεγραμμένη, ωστόσο άλλα είδη έχουν παρατηρηθεί να ζευγαρώνουν σε ομάδες, με πολλά αρσενικά και ένα θηλυκό. «Δεν είναι όπως τα δελφίνια», σημείωσε ο θαλάσσιος βιολόγος. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δελφίνια ζευγαρώνουν «όλη την ώρα», συμπλήρωσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=zJ4ZnYsivUI}

Πηγή: Guardian