Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία: Νέα στοιχεία - Έλληνας ομογενής ο σέρφερ που σκοτώθηκε

Επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία: Νέα στοιχεία - Έλληνας ομογενής ο σέρφερ που σκοτώθηκε Φωτογραφία: X
«Φρικτή αλλά σπάνια» η επίθεση καρχαρία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έλληνας ομογενής υπέστη επίθεση από καρχαρία το πρωί του Σαββάτου σε παραλία βόρεια του Σίδνεϊ με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο, ανακοίνωσε η αστυνομία της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 57χρονος Μέρκιουρι Ψιλάκης ήταν έμπειρος σέρφερ και έκανε σέρφινγκ με μια ομάδα φίλων στην παραλία λίγο μετά τις 9:30 το πρωί του Σάββατου, όταν δέχτηκε την επίθεση από έναν μεγάλο καρχαρία.

Οι φίλοι του επέστρεψαν στην ακτή με ασφάλεια, αλλά το σώμα του άνδρα βρέθηκε αργότερα να επιπλέει στα κύματα με εμφανή τα σημάδια από την επίθεση.

{https://x.com/QuintonGodsell/status/1964284416655524062}

Ο αστυνομικός διευθυντής Τζον Ντάνκαν δήλωσε ότι ο άνδρας βρισκόταν στο νερό για 30 λεπτά και βρισκόταν μόλις 100 μέτρα από την παραλία, πριν «εξαφανιστούν τόσο αυτός όσο και η σανίδα του κάτω από το νερό».

«Υπήρχαν κοντά μερικοί άλλοι σέρφερ που κατάφεραν να τον εντοπίσουν ανάμεσα στα κύματα και να τον μεταφέρουν πίσω στην ακτή» ανέφερε ο κ. Ντάνκαν. “

«Αλλά δυστυχώς μέχρι τότε, καταλαβαίνουμε ότι είχε χάσει πιθανώς πολύ αίμα και, ναι, η ανάνηψη δεν ήταν δυνατή», τόνισε ο αστυνομικός διευθυντής. Περιέγραψε την επίθεση ως ένα «φρικτό» περιστατικό που συμβαίνει «πολύ, πολύ σπάνια».

«Καταλαβαίνουμε ότι αφήνει πίσω του μια σύζυγο και μια μικρή κόρη, και προφανώς αύριο, που είναι η Γιορτή του Πατέρα στην Αυστραλία, το καθιστά ακόμη πιο τραγικό».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας ανασύρθηκε από το νερό χωρίς να αντιδρά μαζί με μεγάλα τμήματα μιας σανίδας του σερφ τα οποία στάλθηκαν για πραγματογνωμοσύνη ώστε να προσδιοριστεί το είδος του καρχαρία που προκάλεσε τη θανατηφόρα επίθεση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Αυστραλία: Καρχαρίας σκότωσε σέρφερ - Έκλεισαν παραλίες

Αυστραλία: Καρχαρίας σκότωσε σέρφερ - Έκλεισαν παραλίες

Διεθνή
Γιατί απαγορεύονται τα πλαστικά ψαράκια σόγιας

Γιατί απαγορεύονται τα πλαστικά ψαράκια σόγιας

Διεθνή
Ο «ήρωας της μπουγάδας»: Ταχυδρόμος μάζεψε τα ρούχα γυναίκας που έλειπε, επειδή έβρεχε (Βίντεο)

Ο «ήρωας της μπουγάδας»: Ταχυδρόμος μάζεψε τα ρούχα γυναίκας που έλειπε, επειδή έβρεχε (Βίντεο)

Life
Συγκλονισμένη η Αυστραλία από τη δολοφονία της 39χρονης Αθηνάς

Συγκλονισμένη η Αυστραλία από τη δολοφονία της 39χρονης Αθηνάς

Διεθνή

NETWORK

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

healthstat.gr
Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr