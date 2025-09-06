Επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία: Νέα στοιχεία - Έλληνας ομογενής ο σέρφερ που σκοτώθηκε

«Φρικτή αλλά σπάνια» η επίθεση καρχαρία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έλληνας ομογενής υπέστη επίθεση από καρχαρία το πρωί του Σαββάτου σε παραλία βόρεια του Σίδνεϊ με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο, ανακοίνωσε η αστυνομία της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 57χρονος Μέρκιουρι Ψιλάκης ήταν έμπειρος σέρφερ και έκανε σέρφινγκ με μια ομάδα φίλων στην παραλία λίγο μετά τις 9:30 το πρωί του Σάββατου, όταν δέχτηκε την επίθεση από έναν μεγάλο καρχαρία.

Οι φίλοι του επέστρεψαν στην ακτή με ασφάλεια, αλλά το σώμα του άνδρα βρέθηκε αργότερα να επιπλέει στα κύματα με εμφανή τα σημάδια από την επίθεση.

Ο αστυνομικός διευθυντής Τζον Ντάνκαν δήλωσε ότι ο άνδρας βρισκόταν στο νερό για 30 λεπτά και βρισκόταν μόλις 100 μέτρα από την παραλία, πριν «εξαφανιστούν τόσο αυτός όσο και η σανίδα του κάτω από το νερό».

«Υπήρχαν κοντά μερικοί άλλοι σέρφερ που κατάφεραν να τον εντοπίσουν ανάμεσα στα κύματα και να τον μεταφέρουν πίσω στην ακτή» ανέφερε ο κ. Ντάνκαν. “

«Αλλά δυστυχώς μέχρι τότε, καταλαβαίνουμε ότι είχε χάσει πιθανώς πολύ αίμα και, ναι, η ανάνηψη δεν ήταν δυνατή», τόνισε ο αστυνομικός διευθυντής. Περιέγραψε την επίθεση ως ένα «φρικτό» περιστατικό που συμβαίνει «πολύ, πολύ σπάνια».

«Καταλαβαίνουμε ότι αφήνει πίσω του μια σύζυγο και μια μικρή κόρη, και προφανώς αύριο, που είναι η Γιορτή του Πατέρα στην Αυστραλία, το καθιστά ακόμη πιο τραγικό».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας ανασύρθηκε από το νερό χωρίς να αντιδρά μαζί με μεγάλα τμήματα μιας σανίδας του σερφ τα οποία στάλθηκαν για πραγματογνωμοσύνη ώστε να προσδιοριστεί το είδος του καρχαρία που προκάλεσε τη θανατηφόρα επίθεση.