Ο Eminem κατηγορεί την εταιρεία για παραβίαση εμπορικού σήματος.

Ο Eminem προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της εταιρείας Swim Shady στην Αυστραλία, κατηγορώντας την ότι το όνομά της μοιάζει υπερβολικά με το Slim Shady, το «alter ego» του, για το οποίο έχει κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα.

Ο 53χρονος ράπερ κατέθεσε αίτηση για ακύρωση του εμπορικού σήματος της Swim Shady στις ΗΠΑ, λίγες ημέρες αφότου το κατοχύρωσε στην αρμόδια υπηρεσία, τον Σεπτέμβριο. Στην αίτηση υποστηρίζει ότι το όνομα Swim Shady θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση και να αφήσει να εννοηθεί ψευδώς ότι σχετίζεται με τη Swim Shady.

Η εταιρεία που έχει έδρα στο Σίδνεϊ και άρχισε να λειτουργεί τον περασμένο Δεκέμβριο, πουλάει ομπρέλες και τσάντες θαλάσσης, πετσέτες και σορτς. Επίσης, ο Eminem υποστηρίζει ότι η εταιρεία έχει παραβιάσει το εμπορικό σήμα του στην Αυστραλία. Η εταιρεία διεμήνυσε ότι «θα υπερασπιστεί την πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία μας».

Πριν από τη δημιουργία της Swim Shady, ο Eminem είχε κατοχυρώσει στην Αυστραλία τα Shady και Shady Limited, αλλά όχι το Slim Shady, για το οποίο κατέθεσε αίτηση τον περασμένο Ιανουάριο.

Πηγή: Guardian