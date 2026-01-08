Μετά την παράταση στις προθεσμίες που δόθηκε από πλευράς Υπουργείου Παιδείας στους φοιτητές για τις δηλώσεις και την παραλαβή διδακτικών συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την περαίωση των σχετικών διαδικασιών.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων συγγραμμάτων είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ενώ η παραλαβή και διανομή των συγγραμμάτων θα μπορεί να πραγματοποιείται έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.
Η ρύθμιση αφορά τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, τα οποία ολοκληρώνονται στα μέσα Ιανουαρίου, με την εξεταστική περίοδο να ξεκινά το τρίτο δεκαήμερο του μήνα. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία δηλώσεων είχε ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου 2025 και αρχικά προβλεπόταν να ολοκληρωθεί έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025.