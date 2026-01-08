Το χρονοδιάγραμμα για δηλώσεις και παραλαβή συγγραμμάτων για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο.

Μετά την παράταση στις προθεσμίες που δόθηκε από πλευράς Υπουργείου Παιδείας στους φοιτητές για τις δηλώσεις και την παραλαβή διδακτικών συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την περαίωση των σχετικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων συγγραμμάτων είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ενώ η παραλαβή και διανομή των συγγραμμάτων θα μπορεί να πραγματοποιείται έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Η ρύθμιση αφορά τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, τα οποία ολοκληρώνονται στα μέσα Ιανουαρίου, με την εξεταστική περίοδο να ξεκινά το τρίτο δεκαήμερο του μήνα. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία δηλώσεων είχε ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου 2025 και αρχικά προβλεπόταν να ολοκληρωθεί έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025.