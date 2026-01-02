Τέλος εποχής από τα πανεπιστήμια για 308.605 αιώνιους φοιτητές, ποιοι «γλίτωσαν» στις 31/12 και πότε θα εφαρμοστεί η επόμενη φάση.

308.605 αιώνιοι φοιτητές διαγράφηκαν από τα πανεπιστήμια όλης της χώρας την 31η Δεκέμβρη στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της πρώτη φάση της διαδικασίας εκκαθάρισης των φοιτητικών καταλόγων. Πρόκειται για φοιτητές που είχαν εισαχθεί σε τετραετή προγράμματα σπουδών πριν το 2017 και δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια για παράταση της διάρκειας φοίτησης.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Για δεκαετίες, το καθεστώς των ανενεργών φοιτητών αδικούσε τους πάντες: τα Ιδρύματα που δεν μπορούσαν να προγραμματίσουν, τους ενεργούς φοιτητές που κοπίαζαν και κυρίως τους ίδιους τους νέους μας, που έμεναν εγκλωβισμένοι, χωρίς ουσιαστική σύνδεση με τις σπουδές τους. Το νέο πλαίσιο δεν είναι άκαμπτο. Προβλέπει ρητά εξαιρέσεις και ευελιξία για όσους εργάζονται, για όσους έχουν προβλήματα υγείας ή σοβαρές οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις. Δεν αντιμετωπίζουμε όλους το ίδιο, αλλά τον καθένα δίκαια. Χιλιάδες φοιτητές μας αξιοποίησαν τη «δεύτερη ευκαιρία» που θεσπίσαμε, κι αυτό λέει πολλά για το πόσο αναγκαία ήταν αυτή η παρέμβαση.Η φοιτητική ιδιότητα δεν ισχύει εφ’ όρου ζωής σε κανένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Θέλουμε πτυχία με αξία, που αντανακλούν προσπάθεια, ικανότητες και μεράκι. Στόχος μας είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο σύγχρονο, εξωστρεφές και συμπεριληπτικό. Ένα πανεπιστήμιο που στηρίζει τον φοιτητή, χτίζει το μέλλον του και δεν τον αφήνει επ’ αόριστον στο περιθώριο. Δεν κλείνουμε πόρτες, αλλά ανοίγουμε δρόμους σε σπουδές με προοπτική, αξιοπιστία και θεσμική συνέπεια.».

Ο Υφυπουργός Παιδείας αρμόδιος για την Ανωτάτη Εκπαίδευση, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, τόνισε: «Η εκκαθάριση των φοιτητικών καταλόγων στα ελληνικά ΑΕΙ αποτελεί ένα αναγκαίο και ουσιαστικό βήμα εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού μας συστήματος. Πρόκειται για μια διαδικασία που υλοποιείται στο πλαίσιο του νόμου με σεβασμό στην ακαδημαϊκή κοινότητα, συμβάλλοντας στον ορθολογικό σχεδιασμό πολιτικών για τους ενεργούς φοιτητές, τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ και τη συνολική αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου.»

Οι αριθμοί των διαγραφών από τα ΑΕΙ: Η πρώτη εικόνα

Παράλληλα, περίπου 35.000 φοιτητές έλαβαν παράταση φοίτησης λόγω έμπρακτου ενδιαφέροντος για ολοκλήρωση των σπουδών τους. Οι μεγαλύτερες διαγραφές καταγράφονται στο ΕΚΠΑ με 86.000 φοιτητές, κυρίως από τη Νομική (27.000), ενώ ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 30.000 και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 11.345. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διαγράφονται 6.429 φοιτητές, ενώ σημαντικός αριθμός διαγραφών καταγράφεται και στα Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας (17.000), Πατρών (18.000) και Δυτικής Αττικής (22.000). Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου οι διαγραφές είναι κάτω των 10.000. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχουν καταγραφεί 5.271 διαγραφές σύμφωνα με το stonisi.gr. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχουμε 12.500 διαγραφές, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11.345, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 9.700 και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με περίπου 7.000. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο οι περιπτώσεις ξεπερνούν τις 4.000. Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών προχώρησε μόλις σε 146 διαγραφές από τμήμα τετραετούς φοίτησης, καθώς τα υπόλοιπα προγράμματα είναι πενταετούς διάρκειας.

Αιώνιοι Φοιτητές: Ποιοι «γλίτωσαν» τη διαγραφή στις 31/12

Η διαγραφή δεν εφαρμόζεται οριζόντια τονίζεται από πλευράς Υπουργείου. Περίπου 35.000 φοιτητές κατάφεραν να διατηρήσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα, αξιοποιώντας τη μεταβατική διάταξη του νόμου, γνωστή ως «δεύτερη ευκαιρία». Πρόκειται για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων ή πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη. Οι φοιτητές αυτοί υπέβαλαν αίτηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και έλαβαν παράταση σπουδών έως δύο εξάμηνα, ώστε να ολοκληρώσουν τις εκκρεμότητές τους.

Επιπλέον, εξαιρούνται ή αντιμετωπίζονται με ειδικές ρυθμίσεις:

εργαζόμενοι φοιτητές (δικαίωμα μερικής φοίτησης),

φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας,

φοιτητές που έχουν αιτηθεί και λάβει διακοπή σπουδών, έως δύο έτη, χρόνος που δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο φοίτησης.

Τι ισχύει για Πολυτεχνεία και Ιατρικές Σχολές - Το χρονοδιάγραμμα διαγραφής

Η πρώτη φάση εφαρμογής του νόμου δεν αφορά φοιτητές πενταετών και εξαετών προγραμμάτων σπουδών. Για τις σχολές αυτές, οι διαγραφές μετατίθενται χρονικά:

31 Δεκεμβρίου 2026 για τα πενταετή τμήματα (Πολυτεχνεία, Γεωπονικές Σχολές),

31 Δεκεμβρίου 2027 για τα εξαετή προγράμματα (Ιατρικές Σχολές)

καλύπτοντας εισαχθέντες έως το 2016 και 2015 αντίστοιχα. Συνολικά, περισσότερα από 130 τμήματα εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και εξαιρούνται από το σημερινό κύμα διαγραφών.