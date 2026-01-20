Ποια πανεπιστήμια δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 21/1, οι επίσημες ανακοινώσεις.

Η προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύσουν το κύμα κακοκαιρίας που θα «σφυροκοπήσει» την Αττική την Τετάρτη 21 Γενάρη οδήγησε και τα πανεπιστήμια να προβούν σε αναστολή λειτουργίας και αναβολή των προγραμματισμένων εξετάσεων.

Η αρχή έγινε από το ΕΚΠΑ όπου με σχετική ανακοίνωση ενημέρωση τους φοιτητές ότι «λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναστέλλεται αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.»

