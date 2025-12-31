To 2026 θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές των πενταετών προγραμμάτων σπουδών και το 2027, των εξαετών.

Η πρώτη φάση της διαγραφής αιώνιων φοιτητών από τα ΑΕΙ της χώρας ολοκληρώθηκε σήμερα τελευταία μέρα του χρόνου καθώς βάσει νόμου οι εναπομείνασες Σχολές κατέθεσαν τις εκκαθαρισμένες λίστες με τους ανενεργούς φοιτητές που βρίσκονται στην «πόρτα εξόδου».

Παρολαυτά υπάρχει ένα μικρό «παραθυράκι» όπου μπορούν να το εκμεταλλευτούν όσοι φοιτητές έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να μπλοκάρουν την διαδικασία διαγραφής τους. Ειδικότερα, για τις σχολές που σήμερα ανήρτησαν τις λίστες με τους προς διαγραφή φοιτητές προβλέπεται μια διορία 10 ημερών για να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι ένσταση. Σύμφωνα με τις οδηγίες των πανεπιστημίων, η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων θεραπείας είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης του οριστικού, ανωνυμοποιημένου καταλόγου των διαγραφόμενων φοιτητών/τριών. Οι αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Πρωτοκόλλου του εκάστοτε Πανεπιστημίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfbd7n9dken5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις όπου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διαγραφής, όπως για παράδειγμα περιόδους άδειας μητρότητας ή σοβαρών λόγων υγείας που εμπόδισαν τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν πραγματικές αντικειμενικές δυσκολίες να διατηρήσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αποτρέποντας αδικαιολόγητες απώλειες εκπαιδευτικών δικαιωμάτων.Όπως διευκρινίζεται η εν λόγω 10ήμερη προθεσμία αποτελεί ουσιαστικά τελευταία ευκαιρία για τους φοιτητές να υποβάλουν ένσταση, πριν η διαγραφή καταστεί οριστική και το όνομα τους αφαιρεθεί από τα μητρώα του πανεπιστημίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Τμήματος τους και να δράσουν μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο.

{https://www.facebook.com/math.uoa/posts/pfbid02r5AHNdnGPnBwLZJS5K1EhbWjHtyqkqPb8WTFNr5WVVJAqXA4VxfieRuZvNHEGCaal}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

228.000 αιώνιοι φοιτητές εκτός σχολών: Οι αριθμοί

Την επόμενη χρονιά, 2026, θα διαγραφούν οι μη ενεργοί φοιτητές των πενταετών προγραμμάτων και το 2027 οι αντίστοιχοι των εξαετών. Παράλληλα, περίπου 35.000 φοιτητές έλαβαν παράταση φοίτησης λόγω έμπρακτου ενδιαφέροντος για ολοκλήρωση των σπουδών τους. Οι μεγαλύτερες διαγραφές καταγράφονται στο ΕΚΠΑ με 86.000 φοιτητές, κυρίως από τη Νομική (27.000), ενώ ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 30.000 και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 11.345. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διαγράφονται 6.429 φοιτητές, ενώ σημαντικός αριθμός διαγραφών καταγράφεται και στα Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας (17.000), Πατρών (18.000) και Δυτικής Αττικής (22.000). Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο οι διαγραφές είναι κάτω των 10.000.