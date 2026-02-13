Αφορμή για την ανάρτηση του Φουρνιέ η γεύση των ζυμαρικών.

Μαθήματα ιστορίας χρειάζεται ο Εβάν Φουρνιέ, όπως φαίνεται από ανάρτησή του στο X.

Ο Γάλλος μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού ρώτησε τους followers του αν έχει γίνει ποτέ ιταλική εισβολή στην Ελλάδα. Αφορμή για την απορία του αποτέλεσε η γεύση των ζυμαρικών στις δύο χώρες.

«Υπήρξε κάποια στιγμή που οι Ιταλοί εισέβαλαν στην Ελλάδα ή κάτι παρόμοιο; Πώς γίνεται τα ζυμαρικά να εδώ να έχουν τόσο παρόμοια γεύση με εκείνα στην Ιταλία; Οι μόνες δύο χώρες που έχω δει να έχουν απίστευτα ζυμαρικά», έγραψε ο Φουρνιέ στην ανάρτηση.

{https://x.com/EvanFourmizz/status/2022383036009263198}

Δεκάδες ήταν τα σχόλια που δέχθηκε, μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς πολλοί του απαντούσαν είτε με ιστορικά στοιχεία, είτε χωρίς, ενώ κάποιος του πρότεινε να δει το «Μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι». Ο Φουρνιέ συχνά θέτει ερωτήματα στους followers του, που αφορούν από σειρές και ταινίες, μέχρι παϊδάκια και τρίγωνα πανοράματος.