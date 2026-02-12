Με έντονη συγκίνηση η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε στο «The Chase» για μια γλυκιά ιστορία από το ζωικό βασίλειο.

Μία ερώτηση στο «The Chase», ήταν αρκετή για να κάνει την Μαρία Μπεκατώρου να βουρκώσει, την ώρα που ο παίκτης απέναντί της ερχόταν αντιμέτωπος με τον Chaser.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια, υποδέχτηκε και σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, τους τηλεθεατές της και τους νέους παίκτες του επεισοδίου, με στόχο να φτάσουν όσο πιο κοντά στο χρηματικό ποσό που αναζητούσαν.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όμως, μία ερώτηση ήταν αρκετή για να συγκινήσει την Μαρία Μπεκατώρου:

«Ποιο αρσενικό ζώο δίνει στο θηλυκό ένα βότσαλο ως «δώρο πρόταση γάμου» την εποχή του ζευγαρώματος;».

Όταν η απάντηση εμφανίστηκε στην οθόνη: «Οι πιγκουίνοι», η παρουσιάστρια ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η αλήθεια είναι πως το γνώριζα και γι’ αυτό αγαπάω πάρ απολύ τους πιγκουίνους. Είναι από αυτά που τα διαβάζεις κάπου και δεν τα ξεχνάς…».

Ο Chaser, με τη σειρά του, έδωσε την εξήγηση, ενώ η Μαρία Μπεκατώρου δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της:

«Οι πιγκουίνοι ζευγαρώνουν με το ίδιο ταίρι για μια ζωή. Όταν λοιπόν πάει να της ακουμπήσει μπροστά στα πόδια το βότσαλο, αν το πάρει αυτή είναι το «ναι», το βότσαλο είναι σαν το δαχτυλίδι. Αυτό το βότσαλο, είναι το πρώτο που μπαίνει για να χτιστεί η φωλιά γύρω – γύρω που θα πάνε να γεννήσουν τα αυγά τους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgd6zbsgceh5?integrationId=40599y14juihe6ly}