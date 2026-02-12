Νέος νόμος επιτρέπει την ταφή σκύλων και γατών μαζί με τους κηδεμόνες τους.

Ένας σκύλος που επί 10 χρόνια ζούσε σε νεκροταφείο του Σάο Πάολο, μετά τον θάνατο του κηδεμόνα του, αποτέλεσε έμπνευση για νέο νόμο που επιτρέπει την ταφή των κατοικίδιων με την οικογένειά τους, σε αυτή την πολιτεία της Βραζιλίας.

Ο Bob Coveiro (νεκροθάφτης στα πορτογαλικά), όπως τον φώναζαν, έδινε μια παρηγοριά στους ανθρώπους που πενθούσαν τον θάνατο των δικών τους. Αποτελούσε χαρακτηριστική φιγούρα του νεκροταφείου μέχρι τον θάνατό του, το 2021, όταν ετάφη μαζί με τον κηδεμόνα του.

Μετά την κηδεία του κηδεμόνα του, το 2011, στην οποία παρέστη, ο σκύλος αρνούνταν να φύγει από το νεκροταφείο, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ. Μάλιστα, μέλη της οικογένειας προσπάθησαν επανειλημμένα να τον πάρουν στο σπίτι, αλλά εκείνος επέστρεφε στο νεκροταφείο.

Τελικά τον υιοθέτησε το προσωπικό του νεκροταφείου. Τοποθέτησαν ένα σπιτάκι για εκείνον, τον τάιζαν, τον έκαναν μπάνιο και φρόντιζαν για τα εμβόλιά του. Ο Bob σκοτώθηκε το 2021, όταν το χτύπησε μηχανή κάποια στιγμή που βγήκε από το νεκροταφείο και τον έθαψαν μαζί με τον κηδεμόνα του.

Ο νόμος, που τέθηκε σε ισχύ από την Τρίτη, αναγνωρίζει τον συναισθηματικό δεσμό ανάμεσα στα κατοικίδια και τις ανθρώπινες οικογένειές τους, ανέφερε η πολιτειακή κυβέρνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πλέον, οι οικογενειακοί τάφοι μπορούν να αποτελέσουν την τελευταία κατοικία για σκύλους και γάτες, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα υγειονομικά πρότυπα, ενώ τα γραφεία τελετών θα καθορίζουν τους κανόνες για το πώς θα γίνεται αυτό.

«Οποιοσδήποτε έχει χάσει κατοικίδιο το ξέρει: δεν είναι απλά ένα ζώο, είναι οικογένεια. Και ο νόμος αναγνωρίζει αυτό τον δεσμό, προσδίδοντας περισσότερο σεβασμό στη στιγμή του αποχαιρετισμού. Η αγάπη δεν τελειώνει με το αντίο», έγραψε στα social media ο βουλευτής Εδουάρδο Νόμπρεγκα, ένας από τους συντάκτες του νόμου Bob Coveiro, όπως ονομάστηκε.



Πηγή: BBC