Ο Πέπε Φιαμοντσίνι, γνωστός υπερμαραθωνοδρόμος, έτρεξε 188χλμ πάνω στον διάδρομο γυμναστικές για 24 ώρες.

Στον διάδρομο ενός ανοιχτού γυμναστηρίου με θέα την παραλία Ιπανέμα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Πέπε Φιαμοντσίνι ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Από τις 9 το πρωί της Τετάρτης μέχρι τις 9 το πρωί της Πέμπτης, διένυσε απόσταση μεγαλύτερη από τέσσερις μαραθώνιους συνεχόμενα, με μόλις λίγα σύντομα διαλείμματα για αλλαγή παπουτσιών ή σύντομη επίσκεψη στην τουαλέτα. Η προσπάθειά του αναμένεται να αναγνωριστεί επισήμως από το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, που παρακολούθησε την επίδοση μέσω βίντεο και έστειλε παρατηρητές επιτόπου.

«Αυτοπροσδιορίζομαι με μια λέξη: περίεργος», λέει ο 35χρονος Βραζιλιάνος. «Είμαι περίεργος για να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω». Αυτή η περιέργεια άρχισε κατά τη διάρκεια της καραντίνας για την πανδημία της Covid-19, όταν βρισκόταν κλεισμένος στο σπίτι. «Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα σπορ εκείνη την περίοδο, προπονούμενος σε ένα μικρό διαμέρισμα. Έγραψα συμμετοχή σε έναν αγώνα Ironman, πιστεύοντας ότι ήταν το όριο των δυνατοτήτων μου: 3,8 χιλιόμετρα κολύμβηση, 180 χιλιόμετρα ποδήλατο, 42 χιλιόμετρα τρέξιμο. Όταν ολοκλήρωσα τον αγώνα, σκέφτηκα: Και τώρα, τι κάνουμε;»

{https://youtu.be/GheDuXluyyo?si=V-qxrTY0EiI8xPUt}

Η πρόκληση συνεχίστηκε με έναν αγώνα Ultraman, όπου οι αθλητές διανύουν διπλάσιες αποστάσεις από τον Ironman. Παρά αυτά, ο Πέπε ήθελε ακόμα περισσότερα και στράφηκε στο να σπάει παγκόσμια ρεκόρ. Το πρώτο ήρθε τον Μάιο του 2023, όταν διένυσε 170 χιλιόμετρα στις αλυκές Ουγιούνι της Βολιβίας σε 33 ώρες και λίγα λεπτά, σε ακραίες θερμοκρασίες από 30°C την ημέρα έως -10°C τη νύχτα. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 55 ώρες.

Τον Οκτώβριο ακολούθησε το δεύτερο ρεκόρ: 110 χιλιόμετρα σε διάδρομο γυμναστικής μέσα σε 12 ώρες. Ήταν όμως μόνο η προετοιμασία για την τελευταία του πρόκληση, το τρίτο ρεκόρ, που ολοκλήρωσε σήμερα. «Μετά από όλα αυτά σκέφτηκα να δοκιμάσω κάτι πραγματικά δύσκολο στο πνευματικό επίπεδο», εξηγεί ο ίδιος. «Και τι βαριέμαι περισσότερο από όλα; Να τρέχω ασταμάτητα επί τόπου σε έναν διάδρομο».

Με κάθε επίδοση, ο Πέπε δείχνει πως η ατομική πρόκληση και η περιέργεια μπορούν να σπάσουν τα όρια του ανθρώπινου σώματος και πνεύματος.

{https://youtu.be/l1MEARb9Nnk?si=-gbXXEIp8cHpNnEv}