Ο Βάγκνερ Μόουρα πήρε τη σκυτάλη για τη Βραζιλία στα Όσκαρ 2026.

Ο 49χρονος ηθοποιός Βάγκνερ Μόουρα έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Βραζιλιάνος που προτάθηκε για το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου στα Όσκαρ 2026 για την εξαιρετική του ερμηνεία ως καθηγητής που κρύβεται εν μέσω της πολιτικής αναταραχής της βραζιλιάνικης στρατιωτικής δικτατορίας στην ταινία του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου, «Ο Μυστικός Πράκτορας».

Ο Μόουρα είναι υποψήφιος μαζί με τους Τιμοτέ Σαλαμέ(Marty Supreme), Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Μια Μάχη Μετά την Άλλη), Ίθαν Χοκ (Blue Moon), Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί). Εκτός από τον Μόουρα, το «Ο Μυστικός Πράκτορας» είναι επίσης υποψήφια για διεθνή ταινία μεγάλου μήκους και καλύτερη ταινία.

Εκτός από την ιστορική του υποψηφιότητα για τη Βραζιλία, ο Μόουρα είναι επίσης ο έκτος Λατίνος που προτάθηκε στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου μετά τους Χοσέ Φερέρ, Άντονι Κουίν, Έντουαρντ Τζέιμς Όλμος, Ντεμιάν Μπισίρ και Κόλμαν Ντομίνγκο. Ο Φερέρ είναι ο μόνος νικητής στη λίστα για την ερμηνεία του στο «Cyrano de Bergerac» του 1950.

Στην ταινία «Ο Μυστικός Πράκτορας», ο Μόουρα υποδύεται τον Αρμάντο, έναν δημόσιο υπάλληλο που έχει εμπλακεί σε ένα δίκτυο συνωμοσιών και κρατικής επιτήρησης, και προσφέρει μια από τις πιο επιβλητικές ερμηνείες της καριέρας του.

Ο «Μυστικός Πράκτορας» έκανε πρεμιέρα στις Κάννες τον Μάιο του 2025 και έγινε η πιο πολυβραβευμένη ταινία της σειράς, κερδίζοντας βραβεία κριτικής επιτροπής για σκηνοθεσία και ηθοποιό. Ο Μόουρα έγινε ο πρώτος Νοτιοαμερικανός ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο.

Έτσι ο Μόουρα έγινε ο πρώτος ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο στις Κάννες που μεταφράζεται σε υποψηφιότητα για Όσκαρ μετά τον τον Αντόνιο Μπαντέρας για το «Πόνος και Δόξα» (2019). Μόνο έξι νικητές των Καννών τα τελευταία 25 χρόνια έχουν κερδίσει υποψηφιότητες για Όσκαρ, με δύο νικητές ανάμεσά τους: τον Κρίστοφ Βαλτς για το «Άδοξοι Μπάσταρδοι» του 2009 και τον Ζαν Ντιζαρντέν για το «Ο Καλλιτέχνης» του 2011. Ο πρώτος κέρδισε στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου.

Η ερμηνεία της Μούρα στα βραβεία των κριτικών ήταν τόσο δυνατή αυτή τη σεζόν, που κέρδισε το βραβείο Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, - ο πρώτος Λατίνος που τα καταφέρνει- αλλά και μια Χρυσή Σφαίρα για τον καλύτερο ηθοποιό (δράμα), ο πρώτος Βραζιλιάνος, που προτάθηκε και κέρδισε και αυτό το βραβείο. Εκτός από την ερμηνεία, η ταινία κέρδισε επίσης το βραβείο εκτός αγγλόφωνης γλώσσας.

Μόνο δύο άλλοι Βραζιλιάνοι έχουν προταθεί για ερμηνεία στην 98χρονη ιστορία της Ακαδημίας των Όσκαρ: η Φερνάντα Μοντενέγκρο για την ταινία «Κεντρικός Σταθμός» του 1998 και η κόρη της, Φερνάντα Τόρες, για το «Είμαι ακόμα εδώ» το 2024, και οι δύο για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού.

Η τελική ψηφοφορία για τα Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου. Η 98η απονομή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου και θα μεταδοθεί στο ABC, με παρουσιαστή τον Κόναν Ο'Μπράιεν.

Με πληροφορίες του Variety