Oι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Όσκαρ ανακοινώθηκαν σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, με παρουσιαστές τους Ντάνιελ Μπρουκς και ο Λιούις Πούλμαν, σε ζωντανή μετάδοση από το Samuel Goldwyn Theater της Ακαδημίας.

Το «Sinners» (Αμαρτωλοί), μια τολμηρή και αιματοβαμμένη ταινία βαμπίρ που διαδραματίζεται στον αμερικανικό Νότο, αναδείχτηκε σε μεγάλο φαβορί με το ρεκόρ των 16 υποψηφιοτήτων.

Ακολοθούν οι ταινίες «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον με 13 υποψηφιότητες. Και οι δύο ταινίες είναι υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίες μαζί με τα: «Frankenstein», «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, «Άμνετ», «Marty Supreme», «Συναισθηματική Αξία», «Train Dreams», «F1: Η Ταινία» και «Ο Μυστικός Πράκτορας».

Για την ιστορία, με 16 υποψηφιότητες, το «Sinners» ανέτρεψε το προηγούμενο ρεκόρ των 14 υποψηφιοτήτων, το οποίο κατείχαν οι ταινίες «Όλα για την Εύα», «Τιτανικός» και «La La Land».

Το Netflix, που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχτεί σε κορυφαίο παίκτη στα Όσκαρ, βλέπει τα «Frankenstein», και «Train Dreams» να διεκδικούν το κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης. Συνολικά, η πλατφόρμα 16 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ.

Παράλληλα, η Κλόι Ζάο, που έχει κερδίσει Όσκαρ σκηνοθεσίας για τη δουλειά της στο «Nomadland», φέτος θα κονταροχτυπηθεί με τους Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί), Πολ Τόμας Άντερσον (Μια Μάχη Μετά την Άλλη), Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία) και Τζος Σάφντι (Marty Supreme).

Στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, μετά τη Χρυσή Σφαίρα, μοιάζει φαβορί και για το Όσκαρ, έχοντας να ανταγωνιστεί τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Ίθαν Χοκ και Βάγκνερ Μόουρα, ο οποίος κέρδισε πρόσφατα Χρυσή Σφαίρα για τον Μυστικό Πράκτορα.

Όσον αφορά τις δις βραβευμένη με Όσκαρ και «μούσα» του Γιώργου Λάνθιμου, Έμα Στόουν διεκδικεί Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στη Βουγονία και πάλι του Λάνθιμου.

Οι εκπλήξεις

Οι ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των φετινών βραβείων Όσκαρ είχε όμως και ορισμένες αξιοσημείωτες παραλείψεις και εκπλήξεις. Η Αριάνα Γκράντε και η Σίνθια Ερίβο, που έλαβαν υποψηφιότητες για το πρώτο «Wicked».... λάμπουν δια τις απουσίας τους στις φετινές υποψηφιότητες, ενώ ηχηρή είναι και η απουσία του Πολ Μεσκάλ, αν και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του ως Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο «Άμνετ».

Την ίδια στιγμή, το «F1: Η Ταινία», μια ταινία δράσης που διαδραματίζεται στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, απέσπασε μια απροσδόκητη υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία.

H 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theater του Χόλιγουντ με τον κωμικό Κόναν Ο'Μπράιαν στον ρόλο του οικοδεσπότη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η φετινή απονομή περιλαμβάνει για πρώτη φορά τη νέα κατηγορία Καλύτερου Casting.

Η τελετή θα προβληθεί ζωντανά από το αμερικανικό δίκτυο ABC και μέσω streaming από την πλατφόρμα Hulu. Στην Ελλάδα η τελετή θα μεταδοθεί από την COSMOTE TV.

Καλύτερη Ταινία

«Βουγονία»

«Frankenstein»

«Άμνετ»

«Marty Supreme»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Συναισθηματική Αξία»

«Αμαρτωλοί»

«Ο Μυστικός Πράκτορας»

«F1: Η Ταινία»

«Train Dreams»

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Ράιαν Κούγκλερ, «Αμαρτωλοί»

Τζος Σάφντι, «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ, «Συναισθηματική Αξία»

Κλόι Ζάο, «Άμνετ»

Α' Ανδρικός Ρόλος

Τιμοτέ Σαλαμέ, «Marty Supreme»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Ίθαν Χοκ, «Blue Moon»

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»

Βάγκνερ Μόουρα, «Μυστικός Πράκτορας»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ, «Άμνετ»

Ρόουζ Μπερν, «Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα»

Ρενάτε Ράινσβε, «Συναισθηματική Αξία»

Έμα Στόουν, «Βουγονία»

Κέιτ Χάντσον, «Song Sung Blue»

Διασκευασμένο Σενάριο

Μάγκι Ο' Φάρελ και Κλόι Ζάο, «Άμνετ»

Πολ Τόμας Άντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ, «Train Dreams»

Γουίλ Τρέισι, «Βουγονία»

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, «Frankenstein»

Πρωτότυπο Σενάριο

Ρόμπερτ Κάλοου, «Blue Moon»

Ράιαν Κούγκλερ, «Αμαρτωλοί»

Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι, «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ, «Συναισθηματική Αξία»

Τζαφάρ Παναχί, «Ένα Απλό Ατύχημα»

B' Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ, «Συναισθηματική Αξία»

Ίνγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας, «Συναισθηματική Αξία»

Έιμι Μάντιγκαν, «Weapons»

Γούνμι Μοσάκου, «Αμαρτωλοί»

Τεγιάνα Τέιλορ, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Τζέικομπ Ελόρντι, «Frankenstein»

Ντελρόι Λίντο, «Αμαρτωλοί»

Σον Πεν, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Στέλαν Σκάρσγκαρντ, «Συναισθηματική Αξία»

Μουσική

«Bugonia»

«Frankenstein»

«Άμνετ»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Αμαρτωλοί»

Κοστούμια

«Frankenstein»

«Άμνετ»

«Marty Supreme»

«Αμαρτωλοί»

«Avatar: Fire and Ash»

Φωτογραφία

«Marty Supreme»

«Frankenstein»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Αμαρτωλοί»

«Train Dreams»

Μοντάζ

«Marty Supreme»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«F1: The Movie»

«Αμαρτωλοί»

«Συναισθηματική Αξία»

Καλύτερο Τραγούδι

Golden, «KPop Demon Hunters»

I Lied to You, «Αμαρτωλοί»

Train Dreams, «Train Dreams»

Dear Me, «Relentless»

Sweet Dreams Of Joy, «Viva Verdi!»

Σκηνογραφία

«Frankenstein»

«Αμαρτωλοί»

«Άμνετ»

«Marty Supreme»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

Διεθνής Ταινία

«Συναισθηματική Αξία» (Νορβηγία)

«Sirat» (Ισπανία)

«O Μυστικός Πράκτορας» (Βραζιλία)

«Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» (Τυνησία)

«Ένα Απλό Ατύχημα» (Γαλλία)

Ταινία Animation

«Arco»

«Elio»

«KPop Demon Hunters»

«Little Amélie or the Character of Rain»

«Ζωούπολη 2»

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

«The Alabama Solution»

«Come See Me in the Good Light»

«Cutting through Rocks»

«Mr. Nobody against Putin»

«The Perfect Neighbor»

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

«All the Empty Rooms»

«Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud»

«Children No More: Were and Are Gone»

«The Devil Is Busy»

«Perfectly a Strangeness»

Οπτικά Εφέ

«Avatar: Fire and Ash»

«Αμαρτωλοί»

«F1: The Movie»

«Jurassic World Rebirth»

«The Lost Bus»

Ήχος

«F1: The Movie»

«Frankenstein»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Αμαρτωλοί»

«Sirât»

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

«Kokuho»

«Frankenstein»

«Αμαρτωλοί»

«The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή»

«The Ugly Stepsister»

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

«Butterfly»

«Forevergreen»

«The Girl Who Cried Pearls»

«Retirement Plan»

«Τhe Three Sisters»

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

«Butcher’s Stain»

«A Friend of Dorothy»

«Jane Austen’s Period Drama»

«The Singers»

«Two People Exchanging Saliva»

Σχεδιασμός Παραγωγής

«Frankenstein»

«Άμνετ»

«Marty Supreme»

«Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

«Αμαρτωλοί»

Casting