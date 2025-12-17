Η Ακαδημία των Όσκαρ ανακοίνωσε τις λίστες σε 12 κατηγορίες με τις ταινίες που περνάνε στα... προκριματικά, δηλαδή στην επόμενη φάση πριν ανακοινωθούν οι φιναλίστ σε κάθε μια από αυτές.
Πρόκειται για ένα μικρό βήμα το οποίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο, καθώς βλέπουμε ότι οι ταινίες Sinners και Wicked: For Good αποκτούν ένα προβάδισμα με οκτώ υποψηφιότηες η κάθε μια.
Η ταινία Frankenstein του Netflix σημειώνει επίσης εξαιρετική πορεία λαμβάνοντας ήδη έξι υποψηφιότητες στις κατηγορίες Κάστινγκ, Φωτογραφίας, Μακιγιάζ και Κομμώσεις, Πρωτότυπης Μουσικής, Ήχου και Οπτικών Εφέ.
Επιπλέον, βλέπουμε ο η Ελλάδα μένει εκτός από την Κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, ενώ βλέπουμε μια ηχηρή παρουσία γυναικών δημιουργών, καθώς επτά από τις 15 ταινίες στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας και 10 από τις 15 ταινίες στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους ανήκουν σε γυναίκες σκηνοθέτριες.
Οι λίστες που ανακοινώθηκαν αφορούν στις κατηγορίες Κινουμένων Σχεδίων, Κάστινγκ, Μουσικής, Φωτογραφίας, Τραγουδιού, Μακιγιάζ, Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους, Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, κ.ά.
Η ψηφοφορία για τις τελικές υποψηφιότητες θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου.
Παράλληλα, οι τελικές υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ θα ανακοινωθούν στις 22 Ιανουαρίου 2026.
Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 με οικοδεσπότη τον κωμικό Conan O’Brien.
Δείτε τις shortlists για τα Οσκαρ 2026
Κάστινγκ
- Φρανκενστάιν
- Hamnet
- Marty Supreme
- Μια Μάχη Μετά την Αλλη
- Ο Μυστικός Πράκτορας
- Συναισθηματική Αξία
- Αμαρτωλοί
- Sirât
- Weapons
- Wicked: Μέρος Δεύτερο
Φωτογραφία
- Ballad of a Small Player
- Βουγονία
- Πέθανε Αγάπη Μου
- F1
- Φρανκενσταιν
- Hamnet
- Marty Supreme
- Nouvelle Vague
- Μια Μάχη Μετά την Αλλη
- Συναισθηματική Αξία
- Αμαρτωλοί
- Sirât
- Song Sung Blue
- Ήχος της Πτώσης
- Train Dreams
- Wicked: Μέρος Δεύτερο
Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους
- The Alabama Solution
- Apocalypse in the Tropics
- Coexistence, My Ass!
- Come See Me in the Good Light
- Cover-Up
- Cutting through Rocks
- Folktales
- Holding Liat
- Mr. Nobody against Putin
- Mistress Dispeller
- My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
- The Perfect Neighbor
- Seeds
- 2000 Meters to Andriivka
- Yanuni
Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους
- All the Empty Rooms
- All the Walls Came Down
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Bad Hostage
- Cashing Out
- Chasing Time
- Children No More: Were and Are Gone
- Classroom 4
- The Devil Is Busy
- Heartbeat
- Last Days on Lake Trinity
- On Healing Land, Birds Perch
- Perfectly a Strangeness
- Rovina’s Choice
- We Were the Scenery
Διεθνής Ταινία Μεγάλου Μήκους
- Αργεντινή: Belén
- Βραζιλία: Ο Μυστικός Πράκτορας
- Γαλλία: Ένα Απλό Ατύχημα
- Γερμανία: Ήχος της Πτώσης
- Ινδία: Homebound
- Ιράκ: The President’s Cake
- Ιαπωνία: Kokuho
- Ιορδανία: All That’s Left of You
- Νορβηγία: Συναισθηματική Αξία
- Παλαιστίνη: Palestine 36
- Νότια Κορέα: Καμία Αλλη Επιλογή
- Ισπανία: «Sirât
- Ελβετία: Νυχτερινή Εφημερία
- Ταϊβάν: Left-Handed Girl
- Τυνησία: Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ
Μακιγιάζ και Κομμώσεις
- The Alto Knights
- Φρανκενστάιν
- Kokuho
- Μarty Supreme
- Νυρεμβέργη
- Μια Μάχη Μετά την Αλλη
- Αμαρτωλοί
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
- Wicked: Μέρος Δεύτερο
Μουσική
- Avatar: Φωτιά και Στάχτη
- Βουγονία
- Captain America: Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος
- Diane Warren: Relentless
- F1
- Φρανκενστάιν
- Hamnet
- Hedda
- A House of Dynamite
- Jay Kelly
- Marty Supreme
- Νυρεμβέργη
- Μια Μάχη Μετά την Αλλη
- Αμαρτωλοί
- Sirât
- Train Dreams
- Tron: Ares
- Truth and Treason
- Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
- Wicked: Μέρος Δεύτερο
Τραγούδι
- As Alive As You Need Me To Be - (Tron: Ares), Nine Inch Nails
- Dear Me - (Diane Warren: Relentless), Diane Warren
- Dream As One - (Avatar: Fire and Ash), Miley Cyrus, Simon Franglen, Mark Ronson και Andrew Wyatt
- Drive - (F1), John Mayer, Ed Sheeran και Blake Slatkin
- Dying To Live (Billy Idol Should Be Dead (Fremantle), Tommy English, Billy Idol, Joe Janiak, J. Ralph και Steve Stevens
- The Girl In The Bubble - (Wicked: For Good), Stephen Schwartz
- Golden - (KPop Demon Hunters), EJAE και Mark Sonnenblick
- Highest 2 Lowest - (Highest 2 Lowests), Aiyana Lee Anderson και Nicole Daciana Anderson
- I Lied To You - (Sinners), Ludwig Göransson και Raphael Saadiq
- Last Time (I Seen the Sun) - (Sinners), Miles Caton, Ludwig Göransson και Alice Smith
- No Place Like Home - (Wicked: For Good), Stephen Schwartz
- Our Love - (The Ballad of Wallis Island), Tom Basdan
- Salt Then Sour Then Sweet - (Come See Me in the Good Light), Sara Bareilles, Brandi Carlile και Andrea Gibson
- Sweet Dreams Of Joy - (Viva Verdi!), Nicholas Pike
- Train Dreams - (Train Dreams), Νick Cave και Bryce Dessner
Ήχος
- Avatar: Φωτιά και Στάχτη
- F1
- Φρανκενστάιν
- Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχατη Τιμωρία
- Μια Μάχη Μετά την Αλλη
- Αμαρτωλοί
- Sirât
- Springsteen: Deliver Me from Nowhere
- Superman
- Wicked: Μέρος Δεύτερο
Ταινία Live Action Μικρού Μήκους
- Ado
- Αmarela
- Beyond Silence
- The Boy with White Skin
- Butcher’s Stain
- Butterfly on a Wheel
- Dad’s Not Home
- Extremist
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- Pantyhose
- The Pearl Comb
- Rock, Paper, Scissors
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους
- Autokar
- Butterfly
- Cardboard
- Éiru
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Hurikán
- I Died in Irpin
- The Night Boots
- Playing God
- The Quinta’s Ghost
- Retirement Plan
- The Shyness of Trees
- Snow Bear
- Οι Τρεις Αδελφές
Οπτικά Εφέ
- Avatar: Φωτιά και Στάχτη
- The Electric State
- F1
- Φρανκενστάιν
- Jurassic World: Αναγέννηση
- The Lost Bus
- Αμαρτωλοί
- Superman
- Tron: Ares
- Wicked: Μέρος Δεύτερο