Την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε κατά συντριπτική πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής, μετά από μήνυση που υπέβαλλε εις βάρος της για εξύβριση, δημοσιογράφος.

Υπέρ της άρσης ασυλίας της, ψήφισαν συνολικά 227 βουλευτές, ανάμεσά τους και αυτοί του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, 17 βουλευτές ψήφισαν «παρών» ενώ 5 καταψήφισαν.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε παρέμβασή της, έκανε λόγο για «ψευδομήνυση» που προέρχεται από την ΝΔ. «Για κάθε ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή που θα δέχομαι από την ΝΔ θα κάνω τρεις αγωγές στον κ. Μητσοτάκη, Με αυτή την ψευδομήνυση που προέρχεται από την ΝΔ ξεκινάμε. Κρατάτε λογαριασμό και ο καθένας που καθίσταται ηθικός αυτουργός σε ψευδομηνύσεις αναλαμβάνει ευθύνη του», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, είπε ότι η μηνύτρια στην μηνυτήρια αναφορά της, ισχυρίζεται ότι συνεργαζόταν με την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ανέφερε ότι προκύπτει από την δικογραφία πως «εμφανίζει ως εργοδότη της πέραν του κόμματος της Πλεύσης και μια ΜΚΟ με την επωνυμία “Δικαιοσύνη για Όλους”, η οποία είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και εταίροι αυτής είναι η προσωπικά η κ. Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας».

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε σειρά ερωτημάτων, όπως αν η κ. Κωνσταντοπούλου «δηλώνει τη σχέση της με αυτή την ΑΜΚΕ στο Πόθεν Έσχες της και στην Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων που υποχρεούμαστε να δηλώσουμε κάθε σχέση με εταιρείες;». ή «ποιοι είναι οι χρηματοδότες της;» και εάν η «Πλεύση Ελευθερίας όταν καταθέτει τα Οικονομικά της στοιχεία στην Επιτροπή της Βουλής, καταθέτει και τα στοιχεία της θυγατρικής της ΜΚΟ αυτής».

«Είναι συκοφαντία ότι η συγκεκριμένη είναι εργαζόμενη που της οφείλονται χρήματα. Έχει εισπράξει μέσω ΥΚΕ “φάντασμα” ποσό που αγγίζει 40.000 μεσα σε 5 μήνες και διεκδικεί άλλες 20.000 ευρώ», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πηγές της ΝΔ σχολίαζαν πως «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της».